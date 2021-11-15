Политика

19:00 15.11.2021

Шуляк планирует создать дисциплинарную комиссию в партии "Слуга народа"

2 мин читать
Шуляк планирует создать дисциплинарную комиссию в партии "Слуга народа"

Новоизбранная глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк планирует создать новый высший орган в политсовете - дисциплинарную комиссию, сообщает пресс-служба политсилы.

В своем выступлении на XIII съезде "Слуги народа" 15 ноября Шуляк предложила перезагрузить политсовет партии, сделать орган повседневного оперативного управления – президиум политического совета партии, а также создать в партии Дисциплинарную комиссию.

Вместе с тем после консультаций с членами политсовета и национального совета Она также анонсировала подготовку новой редакции программы партии. "С учетом тех законодательных инициатив, которые мы должны реализовать до парламентских выборов - чтобы мы четко знали, с чем и как мы идем к избирателям", - пояснила Шуляк.

По ее словам, каждая региональная организация должна работать как единая команда на общий для партии результат.

В должности главы политсилы Шуляк планирует создать новые форматы взаимодействия партии с фракцией в Верховной Раде и местных советах.

Кроме того, по ее убеждению, партия должна стать более требовательной к работе депутатских фракций "Слуги народа" на всех уровнях власти и должна контролировать выполнение предвыборных обещаний, курса президента и программы партии.

Шуляк предложила принять во время съезда обращения во фракцию "Слуга народа" в Верховной Раде с требованиями безотлагательно разработать, внести на рассмотрение парламента в сессионный зал и проголосовать полным составом депутатской фракции законопроекты: о введении обязательного пенсионного страхования; о введении жесточайших наказаний за коррупцию и хищения в Вооруженных силах Украины и Министерстве обороны; об улучшении материального обеспечения работников образования; об управлении бытовыми отходами и стимулировании строительства мусороперерабатывающих заводов; о внедрении неотвратимости наказаний для работников полиции, прокуратуры и СБУ за превышение служебных полномочий.

"Это не исчерпывающий перечень и не последнее наше требование к фракции. Это только начало. Партия будет продолжать руку на пульсе законодательного процесса и дальше", – подчеркнула новоназначенная глава партии.

Как сообщалось, заместитель председателя парламентской фракции партии "Слуга народа" Елена Шуляк возглавила партию "Слуга народа". Такое решение принял партийный съезд 15 ноября. Кандидатура Шуляк была единственной на этот пост.

Теги: #шуляк #планы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:49 15.11.2021
Резников планирует встретиться с главой Пентагона в Вашингтоне на неделе

Резников планирует встретиться с главой Пентагона в Вашингтоне на неделе

11:01 12.11.2021
Незаконных застройщиков предлагают штрафовать на сумму до 12 млн гривен

Незаконных застройщиков предлагают штрафовать на сумму до 12 млн гривен

13:27 11.11.2021
Новый СЕО Kyiv Post планирует встретиться с уволенной командой и обсудить возможность продолжения сотрудничества

Новый СЕО Kyiv Post планирует встретиться с уволенной командой и обсудить возможность продолжения сотрудничества

14:40 08.11.2021
Качура будет рекомендовать кандидатуру Шуляк на главу партии "Слуга народа"

Качура будет рекомендовать кандидатуру Шуляк на главу партии "Слуга народа"

17:27 05.11.2021
Профильный подкомитет Рады поддержал правку к законопроекту №5655 в части имущественных прав архитекторов – нардеп Шуляк

Профильный подкомитет Рады поддержал правку к законопроекту №5655 в части имущественных прав архитекторов – нардеп Шуляк

14:53 04.11.2021
Верещук намерена "безотлагательно" поехать на Донбасс

Верещук намерена "безотлагательно" поехать на Донбасс

13:20 20.10.2021
Шмыгаль: Мы не планируем вводить полный локдаун по всей стране

Шмыгаль: Мы не планируем вводить полный локдаун по всей стране

11:32 20.10.2021
"Нафтогаз" планирует за 10 лет увеличить добычу в 1,8 раза, до 24 млрд куб. м - Витренко

"Нафтогаз" планирует за 10 лет увеличить добычу в 1,8 раза, до 24 млрд куб. м - Витренко

01:16 20.10.2021
Второй тестовый полет Starliner может состояться в первой половине 2022 года - Boeing

Второй тестовый полет Starliner может состояться в первой половине 2022 года - Boeing

12:03 18.10.2021
Facebook наймет 10 тыс. новых сотрудников в Евросоюзе для создания "метавселенной"

Facebook наймет 10 тыс. новых сотрудников в Евросоюзе для создания "метавселенной"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Слуга народа" проведет 15 ноября съезд партии, будут рассмотрены вопросы ротации руководства политсилы

Украинско-словацкое партнерство является важным достоянием Европы в целом - совместное заявление премьеров

Правительство Чехии подало в отставку

США обеспокоены сообщениями о необычных военных действиях РФ возле Украины, и тщательно следят за ситуацией

Если РФ попытается использовать энергию как оружие или предпримет дальнейшую агрессию против Украины, США и Германия предпримут соответствующие действия

ПОСЛЕДНЕЕ

Стефанчук призвал "Голос" найти компромисс внутри своей фракции

Законопроект о политических партиях надо выносить в зал – Корниенко

Многие решения в парламенте срываются из-за недокоммуникации с депутатами и группами-партнерами – Корниенко

Корниенко: Надеюсь, что парламентская реформа будет удачной

Миграционный кризис в Беларуси призван отвлечь внимание от действий РФ близ Украины - Блинкен

Демченко: Кремль использует миграционный кризис для побуждения ЕС к переговорам по ускорению запуска "Северного потока-2" и уменьшения санкционного давления на РФ

"Слуга народа" проведет 15 ноября съезд партии, будут рассмотрены вопросы ротации руководства политсилы

Украина и США подписали новую Хартию о стратегическом партнерстве, которая выводит сотрудничество между странами на новый уровень – Зеленский

Украинско-словацкое партнерство является важным достоянием Европы в целом - совместное заявление премьеров

Зеленский поблагодарил США за включение в оборонный бюджет-2022 поправки против "Северного потока 2"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА