Шуляк планирует создать дисциплинарную комиссию в партии "Слуга народа"

Новоизбранная глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк планирует создать новый высший орган в политсовете - дисциплинарную комиссию, сообщает пресс-служба политсилы.

В своем выступлении на XIII съезде "Слуги народа" 15 ноября Шуляк предложила перезагрузить политсовет партии, сделать орган повседневного оперативного управления – президиум политического совета партии, а также создать в партии Дисциплинарную комиссию.

Вместе с тем после консультаций с членами политсовета и национального совета Она также анонсировала подготовку новой редакции программы партии. "С учетом тех законодательных инициатив, которые мы должны реализовать до парламентских выборов - чтобы мы четко знали, с чем и как мы идем к избирателям", - пояснила Шуляк.

По ее словам, каждая региональная организация должна работать как единая команда на общий для партии результат.

В должности главы политсилы Шуляк планирует создать новые форматы взаимодействия партии с фракцией в Верховной Раде и местных советах.

Кроме того, по ее убеждению, партия должна стать более требовательной к работе депутатских фракций "Слуги народа" на всех уровнях власти и должна контролировать выполнение предвыборных обещаний, курса президента и программы партии.

Шуляк предложила принять во время съезда обращения во фракцию "Слуга народа" в Верховной Раде с требованиями безотлагательно разработать, внести на рассмотрение парламента в сессионный зал и проголосовать полным составом депутатской фракции законопроекты: о введении обязательного пенсионного страхования; о введении жесточайших наказаний за коррупцию и хищения в Вооруженных силах Украины и Министерстве обороны; об улучшении материального обеспечения работников образования; об управлении бытовыми отходами и стимулировании строительства мусороперерабатывающих заводов; о внедрении неотвратимости наказаний для работников полиции, прокуратуры и СБУ за превышение служебных полномочий.

"Это не исчерпывающий перечень и не последнее наше требование к фракции. Это только начало. Партия будет продолжать руку на пульсе законодательного процесса и дальше", – подчеркнула новоназначенная глава партии.

Как сообщалось, заместитель председателя парламентской фракции партии "Слуга народа" Елена Шуляк возглавила партию "Слуга народа". Такое решение принял партийный съезд 15 ноября. Кандидатура Шуляк была единственной на этот пост.