Стефанчук призвал "Голос" найти компромисс внутри своей фракции

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал членов фракции "Голос" и представителей объединения "Справедливость", которые также являются членами этой фракции, найти взаимопонимание между собой и компромисс для работы в украинском парламенте.

"К величайшему сожалению, ситуация, сложившаяся в одной из фракций ("Голос" - ИФ), далека от компромисса пребывания коллег в этой фракции. Мы понимаем, что это ваши личные внутренние дела, и мы как руководство Верховной Рады, как руководители других фракций, не может вмешиваться. И я очень хочу, чтобы вы нашли взаимопонимание. Уже больше месяца я провожу с вами постоянные переговоры и призываю вас к такому компромиссу", - заявил Стефанчук на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

При этом он предоставил слово для выступления как главе фракции "Голос" Ярославу Железняку, так и руководителю объединения "Справедливость" Александре Устиновой.

Как сообщалось, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук на пленарном заседании 22 октября объявил о прекращении полномочий народного депутата Ярослава Железняка как главы фракции "Голос" по требованию 11 из 20 членов в связи с поступлением на имя спикера соответствующего письма.

В свою очередь в политсиле заявили, что попытки части членов фракции "Голос" отстранить народного депутата Ярослава Железняка с должности ее председателя не имеют юридической силы.