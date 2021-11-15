Политика

09:41 15.11.2021

Законопроект о политических партиях надо выносить в зал – Корниенко

2 мин читать
Законопроект о политических партиях надо выносить в зал – Корниенко

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко считает, что законопроект о политических партиях надо выносить на рассмотрение в зал пленарных заседаний парламента.

«Надо принимать закон о политических партиях. Он готовится второй год. Надо уже перестать его бесконечно обсуждать и выносить в зал. Законопроект полностью обновляет всю механику: и регистрации, и подтверждения, и финансирование, и внутрипартийные процессы», - сказал Корниенко в эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина».

По словам Корниенко, в тексте законопроекта учтено много замечаний представителей ОБСЕ.

«Законопроект предлагает ввести такие полезные нормы, как реестры членов партий. В результате будут просто невозможны ситуации, которые случались на выборах, когда человек писал в своей анкете, что он член партии, хотя таковым не являлся, – и так делали наши конкуренты в 2019 году. Эта норма позволит запрашивать данные из реестров не только суду, но и Центральной избирательной комиссии. И если кто-то соврал, то будет отвечать», - рассказал народный депутат.

Он также отметил, что в законопроекте есть блок о связи фракций местных советов с партией.

«Ведь этот вопрос сейчас в Украине в «серой зоне» и нет никакой законной связи фракций с партиями. Мы как партия не можем даже повлиять на текст положения о фракции в местном совете, чтобы он выглядел так, как мы хотим, потому что за это положение голосует совет. А совет имел в виду любую партию, ссылаясь на то, что он работает согласно закону о местном самоуправлении. Мы хотели бы, чтобы новый закон о партиях все эти вопросы устаканил. И тогда мы перейдем к классической европейской модели, когда существует партия на местах, которая настраивает обратную связь (сверху - вниз, снизу – вверх) и в парламенте у нее есть фракция, которая реализует ее политическую программу – назначает министров, если она в коалиции, создает оппозиционное правительство, если она в оппозиции, формирует список законопроектов, и в течение пяти лет борется за эти законы, принимает их», - подытожил Корниенко.

Теги: #партии #рада #закон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:51 15.11.2021
Разумков, Смешко и Гройсман будут конкурировать друг с другом на выборах в Раду – Корниенко

Разумков, Смешко и Гройсман будут конкурировать друг с другом на выборах в Раду – Корниенко

09:35 15.11.2021
Действие закона об особом порядке самоуправления в ОРДО и ОРЛО может быть продлено – Корниенко

Действие закона об особом порядке самоуправления в ОРДО и ОРЛО может быть продлено – Корниенко

09:20 15.11.2021
Внесение изменений в закон об олигархах не будет простым - Корниенко

Внесение изменений в закон об олигархах не будет простым - Корниенко

21:58 12.11.2021
В отеле "Национальный" в Киеве 15 ноября откроется центр вакцинации против COVID-19

В отеле "Национальный" в Киеве 15 ноября откроется центр вакцинации против COVID-19

11:01 12.11.2021
Незаконных застройщиков предлагают штрафовать на сумму до 12 млн гривен

Незаконных застройщиков предлагают штрафовать на сумму до 12 млн гривен

18:49 11.11.2021
Закон о переходном периоде не будет принят в нынешнем виде - Верещук

Закон о переходном периоде не будет принят в нынешнем виде - Верещук

12:52 11.11.2021
В Раду проходят семь партий, еще две у проходного порога - соцопрос "Рейтинга"

В Раду проходят семь партий, еще две у проходного порога - соцопрос "Рейтинга"

20:22 09.11.2021
Зеленский подписал закон о развитии производства биометана в Украине

Зеленский подписал закон о развитии производства биометана в Украине

15:23 09.11.2021
Глава НАПК призывает Зеленского ветировать и вернуть на доработку принятые Радой изменения в закон о партиях

Глава НАПК призывает Зеленского ветировать и вернуть на доработку принятые Радой изменения в закон о партиях

11:12 09.11.2021
Опубликованы законы о НБУ и НАБУ из меморандума с МВФ

Опубликованы законы о НБУ и НАБУ из меморандума с МВФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Слуга народа" проведет 15 ноября съезд партии, будут рассмотрены вопросы ротации руководства политсилы

Украинско-словацкое партнерство является важным достоянием Европы в целом - совместное заявление премьеров

Правительство Чехии подало в отставку

США обеспокоены сообщениями о необычных военных действиях РФ возле Украины, и тщательно следят за ситуацией

Если РФ попытается использовать энергию как оружие или предпримет дальнейшую агрессию против Украины, США и Германия предпримут соответствующие действия

ПОСЛЕДНЕЕ

Многие решения в парламенте срываются из-за недокоммуникации с депутатами и группами-партнерами – Корниенко

Корниенко: Надеюсь, что парламентская реформа будет удачной

Миграционный кризис в Беларуси призван отвлечь внимание от действий РФ близ Украины - Блинкен

Демченко: Кремль использует миграционный кризис для побуждения ЕС к переговорам по ускорению запуска "Северного потока-2" и уменьшения санкционного давления на РФ

"Слуга народа" проведет 15 ноября съезд партии, будут рассмотрены вопросы ротации руководства политсилы

Украина и США подписали новую Хартию о стратегическом партнерстве, которая выводит сотрудничество между странами на новый уровень – Зеленский

Украинско-словацкое партнерство является важным достоянием Европы в целом - совместное заявление премьеров

Зеленский поблагодарил США за включение в оборонный бюджет-2022 поправки против "Северного потока 2"

"Батькивщина" призывает вернуть Саакашвили в Украину – заявление партии

США призвали РФ прекратить репрессировать лиц, мирно выступающих против оккупации

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА