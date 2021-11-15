Законопроект о политических партиях надо выносить в зал – Корниенко

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко считает, что законопроект о политических партиях надо выносить на рассмотрение в зал пленарных заседаний парламента.

«Надо принимать закон о политических партиях. Он готовится второй год. Надо уже перестать его бесконечно обсуждать и выносить в зал. Законопроект полностью обновляет всю механику: и регистрации, и подтверждения, и финансирование, и внутрипартийные процессы», - сказал Корниенко в эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина».

По словам Корниенко, в тексте законопроекта учтено много замечаний представителей ОБСЕ.

«Законопроект предлагает ввести такие полезные нормы, как реестры членов партий. В результате будут просто невозможны ситуации, которые случались на выборах, когда человек писал в своей анкете, что он член партии, хотя таковым не являлся, – и так делали наши конкуренты в 2019 году. Эта норма позволит запрашивать данные из реестров не только суду, но и Центральной избирательной комиссии. И если кто-то соврал, то будет отвечать», - рассказал народный депутат.

Он также отметил, что в законопроекте есть блок о связи фракций местных советов с партией.

«Ведь этот вопрос сейчас в Украине в «серой зоне» и нет никакой законной связи фракций с партиями. Мы как партия не можем даже повлиять на текст положения о фракции в местном совете, чтобы он выглядел так, как мы хотим, потому что за это положение голосует совет. А совет имел в виду любую партию, ссылаясь на то, что он работает согласно закону о местном самоуправлении. Мы хотели бы, чтобы новый закон о партиях все эти вопросы устаканил. И тогда мы перейдем к классической европейской модели, когда существует партия на местах, которая настраивает обратную связь (сверху - вниз, снизу – вверх) и в парламенте у нее есть фракция, которая реализует ее политическую программу – назначает министров, если она в коалиции, создает оппозиционное правительство, если она в оппозиции, формирует список законопроектов, и в течение пяти лет борется за эти законы, принимает их», - подытожил Корниенко.