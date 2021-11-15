Многие решения в парламенте срываются из-за недокоммуникации с депутатами и группами-партнерами – Корниенко

Многие решения в Верховой Раде срываются из-за недокоммуникации с депутатами и группами-партнерами, считает первый заместитель председателя украинского парламента Александр Корниенко.

«Срываются очень часто просто из-за недокоммуникации. Хорошо, если сейчас в связи с ковидом в зале заседаний присутствует 210-215 депутатов монобольшинства, то есть мы сами, даже при всем желании, не можем дать необходимый минимум 226 голосов… Но, опять же, депутаты часто не досиживают до конца пленарного заседания. Иногда мы просто не до конца коммуницируем какие-то вещи с нашими партнерами, в первую очередь с депутатскими группами», - рассказал Корниенко в эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина».

По словам первого вице-спикера, порой не получается принять то или иное решение из-за личных планов депутатов. Он рассказал, что у его коллег не очень пользуются популярностью предложения по продлению пленарных заседаний, проведению внеочередных заседаний, изменению плана работы.

«К предложениям: «давайте еще неделю поработаем», «еще день посидим» депутаты относятся с опаской. Ведь они заранее планировали какие-то заграничные поездки, встречи с избирателями в округах и, понятно, что менять график за две недели до запланированного очень тяжело», - отметил Корниенко.