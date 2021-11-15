Политика

09:24 15.11.2021

Многие решения в парламенте срываются из-за недокоммуникации с депутатами и группами-партнерами – Корниенко

1 мин читать
Многие решения в парламенте срываются из-за недокоммуникации с депутатами и группами-партнерами – Корниенко

Многие решения в Верховой Раде срываются из-за недокоммуникации с депутатами и группами-партнерами, считает первый заместитель председателя украинского парламента Александр Корниенко.

«Срываются очень часто просто из-за недокоммуникации. Хорошо, если сейчас в связи с ковидом в зале заседаний присутствует 210-215 депутатов монобольшинства, то есть мы сами, даже при всем желании, не можем дать необходимый минимум 226 голосов… Но, опять же, депутаты часто не досиживают до конца пленарного заседания. Иногда мы просто не до конца коммуницируем какие-то вещи с нашими партнерами, в первую очередь с депутатскими группами», - рассказал Корниенко в эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина».

По словам первого вице-спикера, порой не получается принять то или иное решение из-за личных планов депутатов. Он рассказал, что у его коллег не очень пользуются популярностью предложения по продлению пленарных заседаний, проведению внеочередных заседаний, изменению плана работы.

«К предложениям: «давайте еще неделю поработаем», «еще день посидим» депутаты относятся с опаской. Ведь они заранее планировали какие-то заграничные поездки, встречи с избирателями в округах и, понятно, что менять график за две недели до запланированного очень тяжело», - отметил Корниенко.

Теги: #корниенко #нардепы #коммуникация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:20 15.11.2021
Внесение изменений в закон об олигархах не будет простым - Корниенко

Внесение изменений в закон об олигархах не будет простым - Корниенко

09:16 15.11.2021
Идея переезда органов власти осталась нереализованной мечтой – Корниенко

Идея переезда органов власти осталась нереализованной мечтой – Корниенко

09:11 15.11.2021
Корниенко: Надеюсь, что парламентская реформа будет удачной

Корниенко: Надеюсь, что парламентская реформа будет удачной

16:51 09.11.2021
ЦИК признала Козыря, Войцеховского и Кострийчука избранными народными депутатами

ЦИК признала Козыря, Войцеховского и Кострийчука избранными народными депутатами

11:31 08.11.2021
Корниенко уходит с поста главы партии "Слуга народа"

Корниенко уходит с поста главы партии "Слуга народа"

13:59 05.11.2021
Народным депутатам не будут бесплатно делать тесты на выявление COVID-19 - Корниенко

Народным депутатам не будут бесплатно делать тесты на выявление COVID-19 - Корниенко

13:42 04.11.2021
"Слуга народа" может провести свой партийный съезд 20 или 27 ноября

"Слуга народа" может провести свой партийный съезд 20 или 27 ноября

11:40 01.11.2021
В рабгруппу по реформе регламента Рады войдут представители всех фракций - Корниенко

В рабгруппу по реформе регламента Рады войдут представители всех фракций - Корниенко

11:24 26.10.2021
Украина двигается к стандартам НАТО гораздо быстрее, чем в предыдущие годы – Корниенко

Украина двигается к стандартам НАТО гораздо быстрее, чем в предыдущие годы – Корниенко

20:11 22.10.2021
В СНБО планируют обустроить на линиях разграничения с ОРДЛО и Крымом пункты связи с органами власти

В СНБО планируют обустроить на линиях разграничения с ОРДЛО и Крымом пункты связи с органами власти

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Слуга народа" проведет 15 ноября съезд партии, будут рассмотрены вопросы ротации руководства политсилы

Украинско-словацкое партнерство является важным достоянием Европы в целом - совместное заявление премьеров

Правительство Чехии подало в отставку

США обеспокоены сообщениями о необычных военных действиях РФ возле Украины, и тщательно следят за ситуацией

Если РФ попытается использовать энергию как оружие или предпримет дальнейшую агрессию против Украины, США и Германия предпримут соответствующие действия

ПОСЛЕДНЕЕ

Законопроект о политических партиях надо выносить в зал – Корниенко

Миграционный кризис в Беларуси призван отвлечь внимание от действий РФ близ Украины - Блинкен

Демченко: Кремль использует миграционный кризис для побуждения ЕС к переговорам по ускорению запуска "Северного потока-2" и уменьшения санкционного давления на РФ

"Слуга народа" проведет 15 ноября съезд партии, будут рассмотрены вопросы ротации руководства политсилы

Украина и США подписали новую Хартию о стратегическом партнерстве, которая выводит сотрудничество между странами на новый уровень – Зеленский

Украинско-словацкое партнерство является важным достоянием Европы в целом - совместное заявление премьеров

Зеленский поблагодарил США за включение в оборонный бюджет-2022 поправки против "Северного потока 2"

"Батькивщина" призывает вернуть Саакашвили в Украину – заявление партии

США призвали РФ прекратить репрессировать лиц, мирно выступающих против оккупации

Миграционный скандал на границе Беларуси и Польши стал проблемой для Украины – Гройсман

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА