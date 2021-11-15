Политика

09:11 15.11.2021

Корниенко: Надеюсь, что парламентская реформа будет удачной

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Корниенко: Надеюсь, что парламентская реформа будет удачной

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко надеется, что парламентская реформа будет удачной.

«Есть осторожные надежды, что попытка осуществить парламентскую реформу будет более удачной… Я говорю об ожиданиях, связанных с новым циклом программы USAID Рада. Мы сейчас с ними достаточно плотно взаимодействуем по подписанию меморандума о дальнейшем сотрудничестве. Речь идет о реформе Аппарата Верховной Рады», - рассказал Корниенко в эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Он пояснил, что реформа Аппарата подразумевает отход от существующей какое-то время модели, когда экспертизу законопроектов делают силами Аппарата парламента.

«Мы хотим вынести такую экспертизу в отдельный юнит, который назовем «Исследовательская служба Верховной Рады» или «Парламентская исследовательская служба», - сказал первый вице-спикер.

Корниенко подчеркнул, что модернизация работы Аппарата Верховной Рады будет проходить с сохранением всех его институциональных особенностей.

«Мы хотели бы (и Руслан Алексеевич Стефанчук инициировал этот процесс) вернуть Парламентскую библиотеку в Верховную Раду - она уже несколько лет в Кабмине (подчинена Министерству культуры – ИФ). Для нас пример мечты - Библиотека Конгресса США. Хотим именно вокруг парламентской библиотеки собрать исследовательскую службу, экспертов с образовательными, просветительскими программами», - отметил народный депутат.

По словам Корниенко, реформа в первую очередь будет связана с пересмотром Регламента Верховной Рады, нормы которого устарели.

«Сейчас создается рабочая группа. Я знаю, что у монобольшинства будет своя внутренняя рабочая группа, которая сначала найдет компромиссные позиции внутри фракции "Слуга народа", чтобы были голоса в поддержку, а потом мы на общей рабочей группе постараемся учесть те или иные мнения оппозиции», - отметил Корниенко.

Он напомнил, что это не первая попытка парламентской реформы «и что-то даже уже сделано (электронный документооборот, техническое переоснащение)», во многом - за счет доноров.

Теги: #реформа #корниенко #парламент
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