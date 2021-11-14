Миграционный кризис в Беларуси призван отвлечь внимание от действий РФ близ Украины - Блинкен

Кризис с мигрантами на границе Беларуси и ЕС спровоцирован Минском, чтобы отвлечь внимание от действий России около границы с Украиной, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время разговора с польским главой МИД Збигневом Рау.

"Действия режима Лукашенко угрожают безопасности. Они нацелены на то, чтобы посеять раздор и отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной", - говорится в сообщении госдепа по итогам разговора Блинкена и Рау.

Блинкен выразил поддержку Польше, столкнувшейся с волной нелегалов, стремящихся попасть на ее территорию через Беларусь.

"Госсекретарь Блинкен и глава МИД Рау решительно осудили использование в собственных целях Минском мигрантов и призвали Лукашенко заняться решением основных проблем, спровоцировавших санкции Запада: игнорирование прав человека и фундаментальных свобод народа Беларуси", - отмечает американское внешнеполитическое ведомство.

Также Блинкен поблагодарил собеседника за поддержку территориальной целостности и независимости Украины.

"США, Польша и другие союзники вместе заставляют Москву платить немалую цену за военную агрессию и злонамеренные действия в регионе", - подчеркивает госдеп.

Разговор Блинкена и Рау состоялся еще в субботу, говорится в сообщении.