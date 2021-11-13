Политика

12:16 13.11.2021

Демченко: Кремль использует миграционный кризис для побуждения ЕС к переговорам по ускорению запуска "Северного потока-2" и уменьшения санкционного давления на РФ

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Демченко: Кремль использует миграционный кризис для побуждения ЕС к переговорам по ускорению запуска "Северного потока-2" и уменьшения санкционного давления на РФ

РФ искусственно организовывает миграционный кризис, фактически используя при этом Беларусь, для создания новой точки дестабилизации ситуации безопасности в Восточной Европе, заявил замсекретаря СНБО Украины Руслан Демченко в своей колонке на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

"Действующее руководство в Минске в унисон с Кремлем по привычной традиции пытается обвинить в возникновении массового потока беженцев в направлении Польши, Литвы и Латвии именно "коллективный Запад". Со стороны России и Беларуси постоянно раздаются упреки в адрес государств НАТО в том, что именно их политика на Ближнем Востоке привела к возникновению миграционной волны граждан, пытающихся противозаконно попасть в ЕС", - написал Демченко.

Замсекретаря СНБО подчеркнул, что в реальности ситуация на границе Беларуси и ЕС противоположна, и "мы являемся свидетелями реализации очередного этапа комплексного сценария дестабилизации ситуации в Евросоюзе и странах постсоветского пространства, направленного на достижение, в данном случае, кремлевско-минским тандемом своих геополитических целей".

По его словам, доказательством такой оценки служит ряд факторов, в частности постоянное увеличение количества беженцев на белорусско-польской границе; целенаправленное сопровождение белорусскими пограничниками нелегалов к участкам госграницы с Польшей со слабой физической защитой для облегчения их дальнейшего проникновения на территорию ЕС; активное освещение подконтрольными белорусским властям телевизионными каналами событий с широким использованием нарративов о якобы жестоком обращении поляков с нелегальными мигрантами.

"Да, РФ искусственно организовывает миграционный кризис фактически используя при этом Беларусь для создания новой точки дестабилизации ситуации безопасности в Восточной Европе. Эти события происходят на фоне подписания соглашений (28 союзных программ) о дальнейшей интеграции РФ и Беларуси в рамках Союзного государства", - отмечает Демченко.

Также он подчеркнул, что миграционный кризис на белорусско-польской границе является одним из инструментов Кремля для побуждения ЕС к переговорам с РФ по ускорению запуска "Северного потока-2", уменьшению санкционного давления на РФ, легализации т.н. ЛДНР, признания аннексированного РФ Крыма российской территорией.

"В свою очередь, ситуация, при которой именно РФ является главным идеологом и куратором искусственного обострения миграционного кризиса на границах Евросоюза, создает дополнительные угрозы для Украины. Несмотря на то, что сегодня возможность открытия Беларусью "украинского фронта" миграционного кризиса внешне не выглядит очевидной, должны быть готовы к нему", - заявил Демченко.

Так, по словам замсекретаря СНБО, "поэтому руководством государства принимаются меры превентивного характера как внутри Украины, так и по направлению нашего взаимодействия с международными партнерами".

Теги: #рф #кризис #демченко
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