Политика

16:14 12.11.2021

Украина и США подписали новую Хартию о стратегическом партнерстве, которая выводит сотрудничество между странами на новый уровень – Зеленский

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Украина и США подписали новую Хартию о стратегическом партнерстве, которая выводит сотрудничество между странами на новый уровень – Зеленский

Украинская делегация во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и главой Офиса президента Андреем Ермаком вернулась из Соединенных Штатов, где была подписана новая Хартия о стратегическом партнерстве между странами, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Украинская делегация Андрея Ермака и Дмитрия Кулебы вернулась из США, где была подписана новая Хартия о стратегическом партнерстве между Украиной и Соединенными Штатами, которая усиливает нашу дружбу и выводит сотрудничество на новый уровень", - написал Зеленский в твиттере в пятницу.

Он также поблагодарил президента США Джо Байдена "за его железную поддержку".

 

Теги: #сша #зеленский #партнерство
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