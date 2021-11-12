Украина и США подписали новую Хартию о стратегическом партнерстве, которая выводит сотрудничество между странами на новый уровень – Зеленский

Украинская делегация во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и главой Офиса президента Андреем Ермаком вернулась из Соединенных Штатов, где была подписана новая Хартия о стратегическом партнерстве между странами, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Украинская делегация Андрея Ермака и Дмитрия Кулебы вернулась из США, где была подписана новая Хартия о стратегическом партнерстве между Украиной и Соединенными Штатами, которая усиливает нашу дружбу и выводит сотрудничество на новый уровень", - написал Зеленский в твиттере в пятницу.

Он также поблагодарил президента США Джо Байдена "за его железную поддержку".