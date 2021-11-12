Украинско-словацкое партнерство является важным достоянием Европы в целом - совместное заявление премьеров

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр Словакии Эдуард Хегер подписали совместное заявление, в котором отметили потенциал развития двухстороннего партнерства, в частности, в энергетической, военной и гуманитарной сферах.

"Премьер-министры констатировали значительный потенциал для дальнейшего развития украинско-словацкого партнерства, в основе которого крепкие добрососедские связи, взаимное уважение и общие европейские ценности. Премьер-министры отметили, что наглядным результатом совместной работы обеих сторон является возобновление полноценного функционирования Международного аэропорта Ужгород", - говорится в заявлении.

Премьер Словакии подтвердил, что словацкая сторона поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно-признанных границах и не признает оккупацию Крымского полуострова со стороны РФ. "Премьер-министры договорились об усилении взаимодействия в рамках Крымской платформы", - говорится в заявлении.

Также премьеры договорились активизировать сотрудничество в реализации курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию, направленное на дальнейшее углубление политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС, в частности, в контексте выполнения Соглашения об ассоциации.

Кроме того, стороны положительно отметили рост торгово-экономических показателей между Украиной и Словакией за последние годы, несмотря на негативное влияние пандемического кризиса, и согласились, что для наращивания двусторонней торговли и участия словацкого бизнеса в украинских инвестиционных проектах есть все предпосылки.

Премьер-министры отметили стратегический характер двустороннего сотрудничества в сфере энергетики и энергетической безопасности и необходимость введения прозрачной системы торговли пропускными мощностями национальных операторов электрических сетей путем проведения совместных аукционов в соответствии с правилами ENTSO-E.

"Премьер-министры высоко оценили позитивное развитие сотрудничества на уровне министерств обороны и вооруженных сил и пришли к согласию, что военно-техническое сотрудничество является перспективным направлением для дальнейшего развития взаимоотношений", - говорится в заявлении.

Стороны также положительно оценили сотрудничество в сфере обеспечения прав и интересов национальных меньшинств.

"Премьер-министры выразили общую позицию, что украинско-словацкое партнерство является важным достоянием как для обеих стран, так и для центрально-европейского региона и Европы в целом", - резюмируется в документе.