Зеленский поблагодарил США за включение в оборонный бюджет-2022 поправки против "Северного потока 2"

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Палате представителей США за включение в закон о расходах на нужды безопасности в 2022 году (National Defense Appropriation Act, NDAA) поправок, которые будут противодействовать реализации проекта газопровода "Северный поток - 2", и выразил надежду на их поддержку американским Сенатом.

"Газовый шантаж Европы должен прекратиться навсегда. Мы благодарны Палате представителей США за включение в NDAA поправки, которая остановит "Северный поток – 2". Обращаемся ко всем друзьям Украины и Европейского Союза в Сенате США по поддержанию такой нормы и на уровне Сената", - написал Зеленский в Twitter.