США призвали РФ прекратить репрессировать лиц, мирно выступающих против оккупации

Миссия США при Постоянном совете ОБСЕ призвала РФ прекратить политически мотивированные репрессии в отношении тех, кто мирно выступает против российской оккупации регионов их проживания, а также членов религиозных и этнических меньшинств.

"Мы также обеспокоены состоянием здоровья украинского заключенного Ивана Яцкина. По словам его адвоката, с момента задержания в октябре 2019 года Яцкину неоднократно отказывали в лечении из-за серьезного нарушения кровообращения, и теперь ему грозит ампутация ноги. Мы продолжаем следить за этими событиями и призываем Россию прекратить политически мотивированные репрессии в отношении тех, кто мирно выступает против оккупации, а также членов религиозных и этнических меньшинств", - сказала временно поверенная в делах США при Постоянном совете ОБСЕ Кортни Остриан.

Она указала, что США продолжают получать сообщения о серьезных нарушениях в оккупированном Крыму.

"Мы глубоко обеспокоены усиливающейся тенденцией к массовым задержаниям крымских татар, стремящихся мирно протестовать против репрессий со стороны России. Менее чем за месяц было четыре таких массовых задержания. 29 октября полиция в оккупированном Россией Симферополе задержала более двух десятков крымских татар, стоявших у здания суда в знак солидарности с тремя политическими заключенными, рассмотрение апелляции которых проходило внутри. Двумя днями позже полиция Симферополя задержала 19 крымских татар, в том числе жен нескольких политических заключенных, которые также стояли у здания суда в знак солидарности с еще одной группой политзаключенных во время слушания апелляции", - рассказала Остриан.

Временная поверенная обратила внимание на то, что российская агрессия в Украине, которая продолжается уже восьмой год, унесла более 13 тыс. жизней, вызвала десятки тысяч ранений, перемещение 1,6 млн человек и нанесла бесчисленные разрушения критически важной гражданской инфраструктуре.

"Мы призываем Россию прекратить агрессию, соблюдать режим прекращения огня, выполнить свои Минские обязательства и вывести свои войска с суверенной территории Украины", - заявила она.

Остриан также призвала РФ позволить Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ выполнять свой мандат и осуществлять мониторинг на всей территории Украины, включая контролируемую Россией территорию на Донбассе и в оккупированном Россией Крыму. "Чтобы СММ могла выполнить свой мандат, Россия должна прекратить препятствовать патрулированию СММ, блокировать полеты БПЛА и вмешиваться в работу камер СММ. Россия также должна прекратить ограничивать передвижение СММ на подконтрольной России территории в Донецкой и Луганской областях, через линию соприкосновения и через так называемую межобластную границу", - добавила она.

Дипломат отметила, что США подчеркивают свою глубокую озабоченность по поводу растущего числа нарушений режима прекращения огня вблизи линии соприкосновения, особенно в пределах и вблизи участков разведения в районе Золотого и Петровского. "Создание этих участков разведения около двух лет назад представляло замечательный уровень политической воли как России, так и Украины, и это стало бы важным сигналом для международного сообщества о том, что Россия привержена поиску дипломатического решения конфликта, если она еще раз продемонстрирует эту волю, выведет войска из этих районов и прекратить совершать нарушения режима прекращения огня", - считает временная поверенная.

США призвали Россию конструктивно участвовать в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины и вновь открыть все КПВВ вдоль линии соприкосновения, чтобы обеспечить свободное передвижение гражданских лиц. "Мы призываем Россию изменить курс и вернуть все КПВВ на уровень функционирования, который был до пандемии", - добавила Остриан.