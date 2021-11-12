"Батькивщина" призывает вернуть Саакашвили в Украину – заявление партии

Всеукраинское объединение "Батькивщина" призывает власти Грузии освободить гражданина Украины, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, который в настоящее время содержится в местах лишения свободы, и обеспечить его возвращение в Украину.

"С бывшим президентом, политиком мирового уровня… обращаются как с опасным для общества преступником… Речь идет об издевательствах, унижении чести и достоинства, нанесении непоправимого вреда здоровью заключенного политика… Подобная ситуация недопустима! Это безобразие должно быть немедленно прекращено, а узник совести – освобожден!", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте политсилы.

В "Батькивщине" отметили, что "в своей борьбе не раз стояли плечом к плечу" с Саакашвили. "Мы, как никто, имели возможность убедиться в благородстве его намерений и любви к своим народам. Мы призываем власти Грузии проявить политическую волю и принять мудрое решение. Мы призываем вернуть гражданина Украины Михеила Саакашвили на территорию Украины", - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что в Украине политик сможет получить необходимую медицинскую помощь, пройти реабилитацию и продолжить работу во благо как Грузии, так и Украины.