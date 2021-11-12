Политика

10:39 12.11.2021

Миграционный скандал на границе Беларуси и Польши стал проблемой для Украины – Гройсман

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Миграционный скандал на границе Беларуси и Польши стал проблемой для Украины – Гройсман

Сложившаяся на белорусско-польской границе ситуация с мигрантами была вполне прогнозируемой, но действующая украинская власть ее "проспала", и теперь нужно принимать решение, как остановить это искусственное нашествие, отмечает лидер политической партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман.

"Это не просто кризис, который касается Польши или ЕС, это огромная и глубокая проблема для Украины в том числе. У нас есть 1200 км границы с Беларусью. Но 4 ноября – запомните эту дату – это дата принятия общей оборонной доктрины между Беларусью и Россией. С этого момента Россия руководит Генштабом и военными силами Беларуси. Так что угроза вторжения в Украину со стороны Беларуси остается большой!", - сказал Гройсман в эфире программы "Народ против" на канале "Украина 24".

По его мнению, отдельные решения СНБО по границе с Беларусью не нужно было принимать, ведь должна быть справка разведки. "У тех людей, которые там находятся (как мигранты - ИФ), есть боевой опыт! С какой целью их отправляют в ЕС? Это вопрос номер один для сил безопасности, в том числе Украины!", – отметил политик.

"У разведчиков достаточно сил и средств, чтобы остановить это. Мы (правительство Гройсмана – ИФ) оставили им боеспособную полицию, боеспособную пограничную службу, Нацгвардию со средствами, которых достаточно, чтобы остановить это нашествие", - добавил Гройсман.

Теги: #гройсман #мигранты #граница #беларусь
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