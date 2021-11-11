Меркель сказала Путину, что власти Беларуси используют мигрантов как "гибридное оружие" против ЕС

И.о. канцлера Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным сказала, что власти Беларуси используют мигрантов как "гибридное оружие" против ЕС, сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"В телефонном разговоре канцлер и российский президент обменялись мнениями по актуальной ситуации на белорусско-польской границе. Канцлер подчеркнула, что она создана белорусским режимом, который использует беззащитных людей в гибридной атаке на Европейский Союз", - сказал Зайберт в четверг вечером.

Ранее в четверг пресс-служба Кремля сообщила о втором за последние два дня разговоре Путина с Меркель.

"Продолжено обсуждение обстановки на границах Белоруси со странами Евросоюза. Подтверждена важность скорейшего урегулирования возникшего острого миграционного кризиса - в соответствии с международными гуманитарными нормами", - говорилось в сообщении.

Накануне Путин и Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждалась, в частности, ситуация на внешних границах Беларуси. После этого СМИ сообщили о том, что Меркель запросила еще один телефонный звонок Путину.