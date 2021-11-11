Члены команды "Голоса" намерены оставаться в украинской политике, несмотря на давление - замглавы политсилы

Политическая партия "Голос" в ближайшее время не планирует менять айдентику партии, а члены команды намерены оставаться в украинской политике в дальнейшем, заявил заместитель главы политсилы Андрей Осадчук.

"На сегодняшний день "Голос" является единственной либеральной парламентской партией в Украине, у которой есть поддержка в стране и мощные контакты с нашими союзниками. Для нас важно, что после массированной атаки мы смогли сохранить себя политически и организационно. Ещё больше двух лет до выборов - это очень много. Поэтому я думаю, что мы будем рассматривать разные сценарии в этом постоянно изменяющемся политическом ландшафте. В Украине сложно что-либо прогнозировать. Главное, что и партия, и ее нынешнее руководство, и взрослая часть фракции "Голос" в Верховной Раде, которая представляет партию, собираются работать в политике в дальнейшем", - сказал Осадчук в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

На уточняющий вопрос, планирует ли команда и к следующим парламентским выборам готовится под брендом "Голос", он ответил: "Пока мы не рассматриваем каких-либо изменений в айдентике партии".

При этом он прокомментировал и данные последнего исследования Киевского международного института социологии (КМИС) за 20-25 октября, согласно которым "Голос" поддержали 1,7% респондентов, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время.

"Мы, конечно, следим за исследованиями, которые касаются рейтингов партий. Есть сейчас разные показатели, и они все колеблются в пределах 2%. Хочу напомнить, что наш рейтинг больше всего обвалился в первые полгода работы в парламенте из-за отсутствия четкой политической позиции. Это было ещё при Вакарчуке. Сейчас показатель в 1,7-2% - это неплохой показатель, учитывая ту ситуацию, в которую попал "Голос" и то, как мы пережили этот год, когда уже абсолютно понятно, что разрушение партии изнутри было инспирировано и скорректировано через Офис президента. На это были брошены большие силы. Но мы устояли. Поэтому этот результат - намного более высокий, чем мог бы быть, то есть партия выстояла, удержалась, что даёт возможность работать дальше", - отметил политик.

Он уточнил, что почти год назад, в конце декабря, в "Голосе" началось определенное обострение внутренней конкуренции, "что является нормальным для любой демократической организации".

"Кто-то обвинял нас в том, что у нас нет демократии, но одновременно многие хотели единства и единогласия. Это, наверное, противоречащие друг другу понятия. То есть когда в партии есть дискуссия, то для этого партия и нужна, чтобы были разные мнения и позиции, а не чтобы все аплодировали одному решению или лидеру. Да, если есть разные принципиальные позиции, одни выигрывают, другие проигрывают, это нормально. Вопрос, кто как к этому относится", - отметил замглавы политсилы.

По его словам, наличие такой внутренней конкуренции и породило в команде часть "обиженных и недовольных" чем мгновенно воспользовались "внешние силы".

"Сейчас мы четко видим, как вел и ведёт себя Офис Зеленского со всеми оппозиционерами: они либо хотят уничтожить политическую оппозицию, либо же взять её под полный контроль. Фактически "Голос" пытались полностью уничтожить и дирижировали этим именно из Офиса. Ярчайшие доказательства были представлены последние три месяца, связанные в частности с самопровозглашенным объединением "Справедливость". Известно, что сначала были факты выделения денег на округа двух львовских депутатов от них (глава фракции "Голос" Ярослав Железняк 20 сентября сообщил о том, что по решению КМУ №975 Галине Васильченко и Наталье Пипе выделили минимум 20 млн грн по "инфраструктурной субвенции" - ИФ), а мы-то точно знаем, что "слуги народа" ни копейки не дают случайным людям, поскольку существует огромная конкуренция внутри самой партии "Слуга народа" из-за субвенций на округа, да и такие вопросы решаются исключительно в Офисе президента", - пояснил Осадчук.

Кроме того, он подчеркнул, что Офису президента было "критически важно собрать максимальное количество голосов за закон об олигархах, причем чтобы проголосовало максимальное количество фракций".

"Они были заинтересованы, выйти в эфир с позицией, что против закона проголосовали только радикальные по отношению к ним "ОПЗЖ" и "Европейская солидарность". И они этого добились, потому что некоторые депутаты объединения "Справедливость" дали за это голоса. Мы знаем абсолютно точно, что это была договоренность с Офисом президента", - уточнил он.

В то же время Осадчук акцентировал и на том, что Офис президента также был критически заинтересован в увольнении Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады самым "широким фронтом". Этому предшествовало его отстранение, которое "было проведено с грубейшим нарушением абсолютно всех правил и Регламента", как и потом сама отставка экс-спикера.

"И, опять-таки, наши коллеги по фракции за это тоже дали голоса, а в обмен они получили то, что Стефанчук через неделю зачитал их письмо (глава Верховной Рады Руслан Стефанчук 22 на пленарном заседании о прекращении полномочий нардепа Железняка как главы фракции "Голос" - ИФ). Никак нельзя считать это процедурой официальной смены главы фракции, ибо это было просто письмо и Стефанчук, как опытный юрист, акцентировал несколько раз, что он зачитывает и цитирует именно письмо. И как мы видим, никаких юридических последствий это не имеет и не могло иметь, потому что это не имело никакого отношения ни к регламенту Верховной Рады, ни к положению про фракцию политической партии "Голос", - сказал политик.

Поэтому, подчеркнул Осадчук, на данный момент главой фракции остаётся Ярослав Железняк.

"К тому же, в правилах партии и фракции "Голос" четко указано, что решения о смене руководства всегда принимаются квалифицированным большинством. Поэтому пока во фракции есть 20 депутатов, то квалифицированное большинство - это, соответственно, 14 голосов. За отставку Железняка их нет и не предвидится. При этом важно, что все члены самопровозглашенного объединения "Справедливость" юридически и фактически уже не имеют никакого отношения к партии "Голос". Они из нее либо вышли сами, либо были из неё исключены. Но это не мешает им продолжать бороться за власть во фракции партии, хотя, по хорошему, они должны были бы просто покинуть фракцию. Но борются, тратят силы. В этом тоже просматривается прямой интерес и стиль Офиса президента. Сначала они хотели нас просто развалить, потом сами же пытались взять под контроль, потому что боятся Разумкова. Но мы устояли", - уточнил замглавы политсилы.

Кроме того, комментируя претензию членов самопровозглашенного объединения "Справедливость" касательно того, что согласно закону "Комитетах Верховной Рады Украины", Железняк как первый заместитель руководителя финкомитета не может одновременно возглавлять и фракцию, Осадчук объяснил: "В отношении юридической позиции Ярослава Железняка, то все абсолютно железобетонно чисто, и относительно этого есть отдельное решение Регламентного комитета. В законе есть коллизия - это правда, но Ярослав сначала был назначен заместителем главы фракции, а потом - заместителем главы комитета. И, соответственно, очередность событий во времени была именно такой. Позиция зафиксирована регламентным комитетом. Точка".