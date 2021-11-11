Политика

17:57 11.11.2021

Канцелярия президента Чехии подтвердила отставку правительства страны

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Канцелярия президента Чехии подтвердила отставку правительства страны

В канцелярии президента Чехии Милоша Земана подтвердили, что он принял отставку правительства Андрея Бабиша.

"Президент республики Милош Земан принял в четверг отставку правительства и поручил ему (правительству Бабиша) временно исполнять полномочия до назначения нового кабинета", - написал в Twitter представитель президента Чехии Иржи Овчачек.

Ранее в четверг глава чешского правительства Бабиш сообщил, что подал прошение об отставке.

"Правительство решило уйти в отставку. Я направил президенту прошение об отставке, президент принял его", - привело слова Бабиша чешское радио.

Ранее на этой неделе Земан поручил лидеру Гражданской демократической партии Петру Фиале сформировать новое правительство Чехии.

Соглашение о формировании правительственной коалиции было достигнуто в Праге в понедельник. Подписи под коалиционным соглашением поставили представители Гражданской демократической партии, Христианско-демократического союза, ТОП 09 в коалиции с альянсом "Вместе" и Пиратская партия в коалиции с движением СТАН (Старосты и независимые).

В составе нового кабинета, как ожидается, будет 18 министров, включая премьера, которым должен стать Фиала.

Фиале 57 лет, ранее он занимал должность министра образования, молодежи и физической культуры, с 2013 года является депутатом парламента.

Теги: #правительство #чехия #отставка
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