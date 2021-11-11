Польша и Турция договорились сотрудничать в противостоянии использованию нелегалов в качестве "гибридной атаки"

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу договорились сотрудничать, чтобы прекратить использование миграции в качестве оружия.

"Мевлют Чавушоглу позвонил министру иностранных дел Польши Збигневу Рау для координации усилий по прекращению использования миграции в качестве оружия", - сообщает МИД Польши в твиттер.

"Польша и Турция - союзники по НАТО будут работать вместе, чтобы противостоять использованию нелегальных мигрантов режимом Лукашенко в качестве гибридной атаки против соседей", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Ситуация на границе Польши и Беларуси осложнилась в минувший понедельник, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Евросоюз, но получают отказ.

Страны Балтии обвиняют власти Беларуси в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.