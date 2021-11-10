США обеспокоены сообщениями о необычных военных действиях РФ возле Украины, и тщательно следят за ситуацией, сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Мы обеспокоены сообщениями о необычных российских военных действиях возле Украины, и следим за происходящим очень тщательно, как мы делаем это всегда. Мы продолжим также тесно консультироваться с нашими союзниками и партнерами по этому вопросу. И как мы ясно заявили - любые эскалационные агрессивные действия будут серьезно беспокоить Соединенные Штаты", - сказал Блинкен на пресс-конференции по итогам заседания Комиссии стратегического партнерства Украина-США в Вашингтоне в среду.

Он добавил, что США продолжат поддерживать деэскалацию в регионе и дипломатическое решение конфликта на Востоке Украины.

"Как президент Байден четко заявил во время визита президента Зеленского в сентябре, и как я подчеркнул, стоя рядом с президентом Зеленским в Украине в мае, и как я и президент подтвердили снова, когда встретились с президентом Зеленским на COP26, приверженность США независимости, суверенитету, территориальной целостности Украины - неоспоримы. Эта позиция не изменится, мы поддерживаем Украину", - подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь указал, что США не видят ясности в намереньях Москвы.

"Но мы знаем ее тактику, и мы обеспокоены тем, что Россия может сделать серьезную ошибку, попытавшись "перефразировать" то, что она предприняла в 2014, когда разместила войска вдоль границы, пересекла суверенную украинскую территорию и сделала это, ложно заявив, что ее спровоцировали. Тактика, которую мы видели в прошлом - это заявить о каких-то провокациях, как Россия намеревалась и планировала делать все это время, поэтому мы следим за этим очень тщательно", - пояснил Блинкен.

В то же время госсекретарь высоко оценил украинских коллег и партнеров за выдающуюся сдержанность, которую они продолжают демонстрировать.

"Потому что если и есть какие-то провокации, которые мы видим, они исходят от России, в виде этих перемещений войск, которые мы видим вдоль украинских границ", - указал Блинкен.

Он также добавил, что международное сообщество будет видеть насквозь любые попытки России обратиться к ее прошлой тактике.