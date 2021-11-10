Политика

21:10 10.11.2021

"Курс Украины на Евросоюз должен быть неизменным" – мэр Чернигова призвал не коверкать его слова

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"Курс Украины на Евросоюз должен быть неизменным" – мэр Чернигова призвал не коверкать его слова

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко прокомментировал свое высказывание по НАТО.

"Мне с утра дали информацию по количеству погибших ребят на Донбассе. Это наши ребята из Черниговщины. 186 жизней. Пока наши ребята гибнут от рук агрессора, политики годами обсуждают вступление Украины в НАТО. Потому и реакция была соответствующей. Про ЕС я не говорил, но скажу сейчас. Моя позиция по этому поводу – четкая: Не следует спекулировать. Курс Украины в ЕС должен быть неизменным", – написал Атрощенко на своей странице в Facebook.

Также он отметил, что считает Российскую Федерацию "агрессором", а Крым и Донбасс украинскими территориями.

"А для всех политиков, спекулирующих на подобных вопросах, скажу: Россия – агрессор, Крым и Донбасс – это Украина. Нам нужно не мантры о НАТО повторять, а требовать от наших партнеров - того же НАТО, ООН, ОБСЕ - реальных действий по помощи в безопасности и установлении мира на Донбассе", - подытожил Атрошенко.

Ранее сообщалось, что Атрошенко эмоционально высказался по поводу вступления Украины в НАТО, намекнув на бездействие Альянса, в то время как Россия "творит на Донбассе, что хочет".

Теги: #мэр #украина #нато #курс
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