Политика

18:26 09.11.2021

Арахамия о формировании Этического совета в ВСП: Мы начинаем реальную очистку страны от судебной мафии

2 мин читать
Арахамия о формировании Этического совета в ВСП: Мы начинаем реальную очистку страны от судебной мафии

Глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал ключевым этапом судебной реформы в Украине формирование первого состава Этического совета, который призван установить соответствие кандидата на должность члена Высшего совета правосудия критериям профессиональной этики и добродетели.

"Этический совет для очищения Высшего совета правосудия сформирован. И это ключевой этап судебной реформы, которая так необходима обществу и стране. Несмотря на все трудности, мы ее завершим, даже несмотря на сопротивление старых политиков и старой системы", - отметил он на своей странице в Фейсбуке.

При этом парламентарий подчеркнул, что в связи с формированием Этического совета в ВСП в Украине начинается "реальная очистка страны от судебной мафии".

"Это одна из самых смелых реформ власти за всю историю Независимости и, как бы ей ни противились старые политики, пути назад уже не будет", - добавил Арахамия.

Ранее в Офисе президента Украины сообщили, что состав Этического совета был сформирован в соответствии с положениями закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия" №1635-IX от 14 июля 2021 года.

Членами Этического совета стали: судья Верховного суда в Кассационном уголовном суде Лев Кишакевич, судья Киевского апелляционного суда Юрий Трясун, судья Восточного апелляционного хозяйственного суда в отставке Владимир Сиверин, судья Верховного суда штата Массачусетс в отставке Роберт Корди, судья Апелляционного суда Англии и Уэльса в отставке сэр Энтони Хупер и бывший генеральный прокурор Эстонской Республики Лавли Перлинг.

В ОП напомнили, что 2 ноября в Высший совет правосудия (ВСП) поступил список рекомендованных Советом судей Украины кандидатов в состав Этического совета. Международные и иностранные организации определили список международных экспертов еще 10 сентября 2021 года.

Отмечается, что в соответствии с законом Украины "О Высшем совете правосудия", если председатель Высшего совета правосудия не назначит членов Этического совета в определенный срок, три первых кандидата из списка Совета судей Украины и перечень от международных и иностранных организаций считаются назначенными.

Кроме того, Этический совет в течение 6 месяцев со дня его образования также должен осуществить однократную оценку соответствия критериям профессиональной этики и доброчестности членов Высшего совета правосудия (кроме главы Верховного суда), избранных (назначенных) на должность до вступления в силу закона №1635-ІХ.

Источник: https://www.facebook.com/105479078553047/posts/125130109921277/

Теги: #реформа #суд #арахамия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:18 09.11.2021
Саакашвили начнут судить в Тбилиси 10 ноября - адвокат

Саакашвили начнут судить в Тбилиси 10 ноября - адвокат

13:36 09.11.2021
Дело о банкротстве УНСП "Шмайсер" создает прецедент в украинской правовой практике – Фонд ветеранов войны и участников АТО

Дело о банкротстве УНСП "Шмайсер" создает прецедент в украинской правовой практике – Фонд ветеранов войны и участников АТО

09:26 09.11.2021
Назначен первый состав Этического совета, это важный этап в реализации судебной реформы – Зеленский

Назначен первый состав Этического совета, это важный этап в реализации судебной реформы – Зеленский

19:43 08.11.2021
Рада планирует в ноябре принять закон о реформе СБУ - нардеп Безуглая

Рада планирует в ноябре принять закон о реформе СБУ - нардеп Безуглая

09:53 08.11.2021
Руководители дипмиссий ЕС, НАТО и США в Украине призывают нардепов принять закон о реформе СБУ

Руководители дипмиссий ЕС, НАТО и США в Украине призывают нардепов принять закон о реформе СБУ

09:27 08.11.2021
ГБР передало в суд дело о взрывах на артскладах в Сватово

ГБР передало в суд дело о взрывах на артскладах в Сватово

17:41 07.11.2021
Харьковский окружной админсуд отказал "Опоре" в повторном пересчете голосов на 40 участках

Харьковский окружной админсуд отказал "Опоре" в повторном пересчете голосов на 40 участках

01:20 07.11.2021
Суд в США приостановил действие распоряжения Байдена об обязательной вакцинации сотрудников компаний

Суд в США приостановил действие распоряжения Байдена об обязательной вакцинации сотрудников компаний

11:19 06.11.2021
51-летнего уроженца Херсона будут судить за попытку поджечь помещения Офиса омбудсмена и Верховного суда

51-летнего уроженца Херсона будут судить за попытку поджечь помещения Офиса омбудсмена и Верховного суда

23:34 05.11.2021
Минюст Грузии рекомендует ради безопасности самого же Саакашвили проводить судебный процесс в тюрьме, а не в суде

Минюст Грузии рекомендует ради безопасности самого же Саакашвили проводить судебный процесс в тюрьме, а не в суде

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЦИК признала Козыря, Войцеховского и Кострийчука избранными народными депутатами

Глава НАПК призывает Зеленского ветировать и вернуть на доработку принятые Радой изменения в закон о партиях

Украина рискует потерять KyivPost с последствиями - посол ЕС

Корниенко уходит с поста главы партии "Слуга народа"

Разумков обнародовал список нардепов, которые войдут в МФО "Разумная политика"

ПОСЛЕДНЕЕ

В посольстве США в Украине надеются, что Kyiv Post найдет способ возобновить работу

ЦИК признала Козыря, Войцеховского и Кострийчука избранными народными депутатами

Глава НАПК призывает Зеленского ветировать и вернуть на доработку принятые Радой изменения в закон о партиях

Украина рискует потерять KyivPost с последствиями - посол ЕС

Разрыв между Зеленским и Порошенко во 2-ом туре выборов - около 8% - опрос "Социс"

Нормандский формат - безальтернативная площадка для прекращения конфликта на востоке Украины, призываем Москву сотрудничать, заявляет пресс-секретарь Зеленского

Трамп может объявить о планах баллотироваться на пост президента США после промежуточных выборов в Конгресс

В "Слуге народа" есть достойные кандидатуры, которые могут возглавить партию – спикер фракции

Соглашение о формировании коалиционного правительства подписано в Чехии

Корниенко уходит с поста главы партии "Слуга народа"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА