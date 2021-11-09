Арахамия о формировании Этического совета в ВСП: Мы начинаем реальную очистку страны от судебной мафии

Глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал ключевым этапом судебной реформы в Украине формирование первого состава Этического совета, который призван установить соответствие кандидата на должность члена Высшего совета правосудия критериям профессиональной этики и добродетели.

"Этический совет для очищения Высшего совета правосудия сформирован. И это ключевой этап судебной реформы, которая так необходима обществу и стране. Несмотря на все трудности, мы ее завершим, даже несмотря на сопротивление старых политиков и старой системы", - отметил он на своей странице в Фейсбуке.

При этом парламентарий подчеркнул, что в связи с формированием Этического совета в ВСП в Украине начинается "реальная очистка страны от судебной мафии".

"Это одна из самых смелых реформ власти за всю историю Независимости и, как бы ей ни противились старые политики, пути назад уже не будет", - добавил Арахамия.

Ранее в Офисе президента Украины сообщили, что состав Этического совета был сформирован в соответствии с положениями закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия" №1635-IX от 14 июля 2021 года.

Членами Этического совета стали: судья Верховного суда в Кассационном уголовном суде Лев Кишакевич, судья Киевского апелляционного суда Юрий Трясун, судья Восточного апелляционного хозяйственного суда в отставке Владимир Сиверин, судья Верховного суда штата Массачусетс в отставке Роберт Корди, судья Апелляционного суда Англии и Уэльса в отставке сэр Энтони Хупер и бывший генеральный прокурор Эстонской Республики Лавли Перлинг.

В ОП напомнили, что 2 ноября в Высший совет правосудия (ВСП) поступил список рекомендованных Советом судей Украины кандидатов в состав Этического совета. Международные и иностранные организации определили список международных экспертов еще 10 сентября 2021 года.

Отмечается, что в соответствии с законом Украины "О Высшем совете правосудия", если председатель Высшего совета правосудия не назначит членов Этического совета в определенный срок, три первых кандидата из списка Совета судей Украины и перечень от международных и иностранных организаций считаются назначенными.

Кроме того, Этический совет в течение 6 месяцев со дня его образования также должен осуществить однократную оценку соответствия критериям профессиональной этики и доброчестности членов Высшего совета правосудия (кроме главы Верховного суда), избранных (назначенных) на должность до вступления в силу закона №1635-ІХ.

Источник: https://www.facebook.com/105479078553047/posts/125130109921277/