Политика

17:01 09.11.2021

В посольстве США в Украине надеются, что Kyiv Post найдет способ возобновить работу

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В посольстве США в Украине надеются, что Kyiv Post найдет способ возобновить работу

Англоязычное издание Kyiv Post было одним из важнейших украинских медиа, заявили в посольстве США в Украине и выразили надежду, что газета возобновит свою работу.

"Вчера был грустный день для украинских СМИ. В течение 26 лет Kyiv Post был одним из важнейших независимых медиа-голосов Украины на любом языке и неутомимым проводником журналистских стандартов. Эта роль остается важной, и мы надеемся, что будет найден способ, позволяющий изданию продолжать выполнять эту роль и в будущем", - указывается в сообщении посольства в Twitter во вторник.

Как сообщалось, вечером 8 ноября издатель старейшего в Украине еженедельного англоязычного издания Kyiv Post Аднан Киван заявил о немедленном закрытии газеты "на короткое время".

В сообщении также говорится об уходе Браяна Боннера в отставку после закрытия газеты и сохранении ее архивов, а также о благодарности владельцу за "сильную поддержку" после покупки им издания в 2018 году.

Позднее ряд СМИ опубликовал информацию о возможной причастности к прекращению выхода данного издания Офиса президента.

В ОП опровергли информацию о причастности к закрытию англоязычного издания Kyiv Post.

 

Теги: #посольство_сша #kyiv_post
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