Политика

16:51 09.11.2021

ЦИК признала Козыря, Войцеховского и Кострийчука избранными народными депутатами

2 мин читать
ЦИК признала Козыря, Войцеховского и Кострийчука избранными народными депутатами

Центральная избирательная комиссия во время своего заседания во вторник признала Сергея Козыря и Виталия Войцеховского народными депутатами, избранными на внеочередных выборах в Верховную Раду, также нардепом был признан Сергей Кострийчук, который заменит в парламенте избранную министром реинтеграции временно оккупированных территорий Ирину Верещук (фракция "Слуга народа").

"В ОВО № 184 народным депутатом Украины избран Сергей Козырь, за которого проголосовало 21 365 избирателей (62,6% от количества избирателей, принявших участие в голосовании). В свою очередь в ОВО № 197 народным депутатом Украины избран Виталий Войцеховский, за которого проголосовало 15 429 избирателей (46,1% от количества избирателей, принявших участие в голосовании). Соответствующие протоколы ЦИК подписали все присутствовавшие на заседании члены Комиссии", - говорится в сообщении ЦИК, обнародованном во вторник.

В нем уточняется, что в дальнейшем, в соответствии с избирательным законодательством, для регистрации народным депутатом победителям выборов необходимо подать в ЦИК не позднее чем на двадцатый день со дня официального обнародования результатов выборов документ об увольнении с работы (должности), не совместимой с депутатским мандатом, и (или) копию зарегистрированного заявления о прекращении действия другого представительского мандата.

"После получения и рассмотрения перечисленных документов Комиссия принимает решение о регистрации избранного народным депутатом Украины", - подчеркивают в Комиссии.

Там добавляют, что члены ЦИК также признали избранным народным депутатом Украины Сергея Кострийчука.

"В Центральную избирательную комиссию поступило постановление Верховной Рады Украины от 4 ноября 2021 года о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Ирины Верещук. Она была избрана на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 г. в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Слуга народа", - уточняют в ЦИК.

Там отмечают, что Комиссия рассмотрела указанное постановление и признала избранным народным депутатом Украины на указанных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе Сергея Кострийчука, включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под №140.

Теги: #цик #нардепы #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:51 05.11.2021
Добкин через суд требует отменить постановление горизбиркома об избрании Терехова городским головой Харькова

Добкин через суд требует отменить постановление горизбиркома об избрании Терехова городским головой Харькова

17:23 05.11.2021
Подтверждение фактов фальсификации на выборах мэра Харькова может подорвать доверие к институту выборов в Украине – ЦИК

Подтверждение фактов фальсификации на выборах мэра Харькова может подорвать доверие к институту выборов в Украине – ЦИК

17:11 05.11.2021
"ОПОРА" призывает кандидатов в мэры Харькова срочно обнародовать протоколы подсчета голосов на участках, а горизбирком - не спешить с регистрацией победителя

"ОПОРА" призывает кандидатов в мэры Харькова срочно обнародовать протоколы подсчета голосов на участках, а горизбирком - не спешить с регистрацией победителя

17:32 04.11.2021
Послы G7 о выборах мэра Харькова: важно, чтобы наблюдатели работали без какого-либо вмешательства

Послы G7 о выборах мэра Харькова: важно, чтобы наблюдатели работали без какого-либо вмешательства

15:16 04.11.2021
Добкин: не исключаю, что будем требовать отмены выборов городского головы Харькова

Добкин: не исключаю, что будем требовать отмены выборов городского головы Харькова

15:23 02.11.2021
В штабе кандидата на пост мэра Харькова Терехова обвинили в предвзятости сеть "ОПОРА", заявившую о фальсификациях

В штабе кандидата на пост мэра Харькова Терехова обвинили в предвзятости сеть "ОПОРА", заявившую о фальсификациях

22:57 01.11.2021
Добкин намерен обжаловать результаты выборов городского головы Харькова

Добкин намерен обжаловать результаты выборов городского головы Харькова

21:52 01.11.2021
Терехова поддержали 50,66% избирателей

Терехова поддержали 50,66% избирателей

20:44 01.11.2021
Кандидаты в мэры Харькова заявляют о попытках фальсифицировать результаты выборов и требуют честного подсчета голосов

Кандидаты в мэры Харькова заявляют о попытках фальсифицировать результаты выборов и требуют честного подсчета голосов

08:32 01.11.2021
ОИК округа № 184 Херсонской области приняла протоколы 67 УИК, ОИК № 197 Черкасской области приняла 9 УИК

ОИК округа № 184 Херсонской области приняла протоколы 67 УИК, ОИК № 197 Черкасской области приняла 9 УИК

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава НАПК призывает Зеленского ветировать и вернуть на доработку принятые Радой изменения в закон о партиях

Украина рискует потерять KyivPost с последствиями - посол ЕС

Корниенко уходит с поста главы партии "Слуга народа"

Разумков обнародовал список нардепов, которые войдут в МФО "Разумная политика"

Разумков создает в Раде межфракционное объединение

ПОСЛЕДНЕЕ

В посольстве США в Украине надеются, что Kyiv Post найдет способ возобновить работу

Глава НАПК призывает Зеленского ветировать и вернуть на доработку принятые Радой изменения в закон о партиях

Украина рискует потерять KyivPost с последствиями - посол ЕС

Разрыв между Зеленским и Порошенко во 2-ом туре выборов - около 8% - опрос "Социс"

Нормандский формат - безальтернативная площадка для прекращения конфликта на востоке Украины, призываем Москву сотрудничать, заявляет пресс-секретарь Зеленского

Трамп может объявить о планах баллотироваться на пост президента США после промежуточных выборов в Конгресс

В "Слуге народа" есть достойные кандидатуры, которые могут возглавить партию – спикер фракции

Соглашение о формировании коалиционного правительства подписано в Чехии

Корниенко уходит с поста главы партии "Слуга народа"

Разумков обнародовал список нардепов, которые войдут в МФО "Разумная политика"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА