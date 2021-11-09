Украина рискует потерять KyivPost с последствиями - посол ЕС

Украина рискует потерять газету KyivPost с последствиями, печально слышать о закрытии издания, сказал глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Печально слышать о закрытии KyivPost. Это был первый англоязычный источник для большинства иностранцев - сегодня Украина рискует потерять это с последствиями", - написал он в Twitter во вторник.

В то же время посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс выразила недоумение внезапным решением закрыть газету KyivPost, которая являлась примером независимой журналистики в течение 25 лет и играла важную роль в поддержке реформ и демократии в Украине.

"Нехороший день для независимых медиа. Надеюсь, издание скоро вернется", - написала Симмонс в Twitter.

Посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг в связи с закрытием издания подчеркнул, что свободные и независимые СМИ в Украине нуждаются в защите на нескольких фронтах.

"KyivPost была закрыта. Это один из самых сильных в мире источников новостей и аналитики об Украине. Свободные и независимые СМИ в Украине нуждаются в защите на нескольких фронтах. Печальный день", - отметил Тиберг на своей странице в Twitter.

Как сообщалось, вечером 8 ноября издатель старейшего в Украине еженедельного англоязычного издания Kyiv Post Аднан Киван заявил о немедленном закрытии газеты "на короткое время".

В сообщении также говорится об уходе Браяна Боннера в отставку после закрытия газеты и сохранении ее архивов, а также о благодарности владельцу за "сильную поддержку" после покупки им издания в 2018 году.

Позднее ряд СМИ опубликовал информацию о возможной причастности к прекращению выхода данного издания Офиса президента.

В ОП опровергли информацию о причастности к закрытию англоязычного издания Kyiv Post.