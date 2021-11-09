Политика

13:43 09.11.2021

Разрыв между Зеленским и Порошенко во 2-ом туре выборов - около 8% - опрос "Социс"

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Разрыв между Зеленским и Порошенко во 2-ом туре выборов - около 8% - опрос "Социс"

Если бы в Украине в ближайшее воскресенье проходили президентские выборы, то действующий глава государства Владимир Зеленский получил бы большинство голосов, однако разрыв между ним и пятым президентом Украины Петром Порошенко сократился до 6%.

При этом разрыв между Зеленским и Порошенко во втором туре выборов составил бы менее 8%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром "Социс".

Согласно обнародованным результатам исследования, поддержать Зеленского на президентских выборах готовы 18,6% украинцев, Порошенко – 12,6%. На третьем месте в рейтинге лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко – 8,2%, на четвертом лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко с поддержкой 7,8% опрошенных. Остальные предложенные респондентам кандидаты получили менее 5% поддержи. При этом вариант "ни за кого из кандидатов" выбрали 14,1% опрошенных.

В случае, если бы второй тур президентских выборов с участием Зеленского и Порошенко проходил в ближайшее время, Зеленский получил 53,9% голосов тех, кто уже определился с выбором (29,9% от общего количества респондентов). Поддержка Порошенко составила 46,1% среди определившихся с выбором (25,6% от общего количества респондентов).

Опрос проводился с 29 октября по 4 ноября 2021 года, по всей территории Украины кроме АР Крым и неподконтрольной украинским властям части Донецкой и Луганской областей. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), полу, типу поселения (город/село) и разделу на области. Всего были опрошены 2000 респондентов.

Опрос проводился методом телефонного интервью САТИ (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/-2,4%.

Теги: #социс #зеленский #порошенко
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