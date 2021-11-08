В "Слуге народа" есть достойные кандидатуры, которые могут возглавить партию – спикер фракции

В команде партии "Слуга народа" есть достойные кандидатуры, способные возглавить политическую силу, заявляет спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.

"У нас есть достойные кандидатуры, способные возглавить команду и двигать ее вперед", - написала Палийчук в Телеграмме в понедельник.

По её словам, первый вице-спикер Александр Корниенко, заявивший о намерении оставить пост лидера партии, сосредоточится на работе по трем ключевым направлениям – парламентской реформе, законодательном обеспечении для реализации президентского плана трансформации страны, на основе которого создан план работы команды до 2023 года и диалогом парламента с местным самоуправлением.

"Александр Корниенко оставляет преемнику или преемнице сформированную партию с эффективно работающей структурой. Действуют региональные организации во всех регионах Украины, открываются районные офисы, созданы и работают молодежное и женское крыло. Партия влияет не только на национальную, но и на местную политику – через 6 тысяч депутатов местных советов, избранных от партии и ежедневно развязывающих неотложные проблемы местных громад", - отметила Палийчук.

Ранее стало известно, что нардеп Александр Корниенко уходит с поста главы партии "Слуга народа".