Политика

11:31 08.11.2021

Корниенко уходит с поста главы партии "Слуга народа"

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Корниенко уходит с поста главы партии "Слуга народа"

Александр Корниенко уходит с поста главы партии "Слуга народа".

"Я хотел бы сконцентрироваться на работе в Верховной Раде и реализации парламентских реформ, на которую меня делегировала партия, президент и украинский народ, поэтому решил обратиться к съезду партии "Слуга народа" с заявлением о сложении полномочий главы партии", - сказал Корниенко агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

В то же время он отметил, что остается в партии.

"У меня есть один партийный билет, один и останется. Буду принимать активное участие в жизни партии. Мы одна большая команда. Команда президента Украины Владимира Зеленского, команда "Слуги народа", команда, которая строит лучшее будущее для Украины", - подчеркнул Корниенко.

Он также сообщил, что созывает съезд партии, который состоится в Киеве в соответствии со всеми карантинными требованиями. "И именно этот съезд изберет моего последователя или последовательницу", - сказал Корниенко.

Как сообщалось, народные депутаты избрали Корниенко первым заместителем председателя Верховной Рады.

Теги: #сложение #корниенко #слуга_народа #полномочия
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