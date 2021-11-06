Порошенко призывает не игнорировать информацию об эскалации на границах Украины и предпринять ряд шагов

Новая эскалация на границах Украины требует немедленных консультаций с международными партнерами, заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу.

"Что нужно было сделать нашим Вооруженным силам – провести немедленные консультации с американцами и НАТО. В свое время в 2014-2016 годах мы получали эти спутниковые снимки совершенно секретно, без права передачи это кому-либо относительно дальнейших действий врага", – цитирует Порошенко пресс-служба "Евросолидарности".

Кроме того, считает пятый президент, необходимо созвать заседание Совета безопасности ООН, а также постоянного комитета ОБСЕ.

Он также заявил о необходимости срочных консультаций министра обороны или начальника Генерального штаба в Брюсселе.

"В современной войне совершенно не нужно разворачивать десятки или сотни тысяч людей вдоль границы. С 2014 года Путин построил несколько железных дорог для быстрой переброски своих войск на 300-400-500 километров. Они могут оказаться здесь через сутки. Построены новые аэродромы. 8-я ударная гвардейская армия, в ведении которой есть первый и второй армейские корпуса в ОРДО/ОРЛО со штаб-квартирой в Новочеркасске. 20-я гвардейская армия со штаб-квартирой в Воронеже. Здесь упомянули первую крупнейшую в мире танковую армию: как считают россияне, это самое современное соединение в вооруженных силах РФ. Это представляет для нас огромную угрозу", – отметил Порошенко.

По словам политика, речь идет не только о публикации в "Вашингтоне пост". "Речь идет о том, что советник по национальной безопасности Салливан требовал срочных консультаций с партнерами относительно резкого роста угроз на востоке Украины. Это не журналисты. В штаб-квартире НАТО в Брюсселе берут информацию из разведывательных источников США и НАТО, которые очень информированы", – сказал он.

Порошенко считает, что украинские власти до сих пор рассчитывают навстречу с президентом РФ Владимиром Путиным и поэтому публично отрицают факты, приведенные и авторитетными американскими СМИ, и военными экспертами в США и НАТО по наращиванию российских сил.

Как сообщалось, газета The Washington Post обнародовала данные о возобновлении передвижений российских войск возле украинской границы. В публикации говорится, что в последнее время в социальных сетях появились видеоролики, показывающие "российские военные поезда и автоколонны, перевозящие большое количество военной техники, включая танки и ракеты, на юге и западе России".

Также газета обнародовала заявления официальных лиц, которые на условиях анонимности сообщили, что перемещения российских войск вызывают озабоченность в США и Европе.