"ОПОРА" призывает кандидатов в мэры Харькова срочно обнародовать протоколы подсчета голосов на участках, а горизбирком - не спешить с регистрацией победителя

Гражданская сеть "ОПОРА" призывает кандидатов на пост городского головы Харькова и избирательные комиссии принять срочные меры по восстановлению доверия к выборам.

"Субъекты избирательного процесса, особенно кандидаты и избирательные комиссии должны принять срочные меры по восстановлению доверия к избирательному процессу и максимально способствовать установлению реальной картины волеизъявления граждан", - говорится в заявлении "ОПОРЫ", опубликованном на ее сайте.

"Особо заинтересованным в расследовании злоупотреблений, по нашему мнению, должен стать официальный победитель выборов, кандидат от местной организации партии "Блок Кернеса "Успешный Харьков" Игорь Терехов, на потенциальную легитимность деятельности которого как избранного лица окажет негативное влияние отсутствие эффективного расследования инцидентов с признаками фальсификации результатов", - подчеркивается в заявлении.

Его авторы отмечают наличие убедительных фактов, свидетельствующих о несоблюдении права избирателей Харькова на честные выборы и законный подсчет их результатов при избрании нового городского головы. В частности, наблюдатели "ОПОРЫ" зафиксировали расхождения данных в протоколах об итогах голосования районных в городе территориальных избирательных комиссий и в протоколах УИК о подсчете голосов, полученных наблюдателями непосредственно после завершения подсчета.

"Наблюдение "ОПОРЫ" в день голосования на участках проводилось на основе статистически репрезентативной выборки. Соответственно, результаты наблюдения в рамках этой выборки можно экстраполировать на весь город с учетом погрешности исследования", - отмечается в заявлении.

"ОПОРА" напомнила, что сеть проводила наблюдение на 218 участках из 605 в городе.

"Если на 40 участках, где были наблюдатели, было зафиксировано различие в результатах, то на основе статистической выборки мы можем предположить, что подобные ситуации могли иметь место на 18% всех избирательных участков, то есть на 109 участках. Ошибка исследования составляет 5,2%. Таким образом, мы можем предположить, что минимально на 103-х, максимально на 114-ти участках тоже могли иметь место различия в данных протоколов УИК и цифр, внесенных в итоговые протоколы районных ТИК", - отметили в "ОПОРЕ".

В организации отмечают, что субъекты избирательного процесса в Харькове также заявляли об обнаружении ими других подобных инцидентов. Но особенности законодательства таковы, что у субъектов избирательного процесса не было достаточно времени и реальных возможностей предотвратить злоупотребление, что также отрицательно сказывается на перспективах обжалования нарушений, совершенных вне прогнозируемых избирательных процедур.

Кроме того, 16 июля 2021 г. в Избирательный кодекс было внесено положение о сокращении сроков обжалования. А механизм обжалования к избирательным комиссиям может быть применен не позднее времени принятия соответствующей избирательной комиссией избирательных документов от комиссии, действия которой обжалуются.

"Гражданская сеть ОПОРА и международные организации в отчетах по наблюдению за местными выборами 2020 года уже выражали свою обеспокоенность сокращением возможностей обжалования на этапе досудебного обжалования", - отмечается в заявлении.

ОПОРА призывает кандидатов на должность городского головы безотлагательно обнародовать все имеющиеся у них протоколы о подсчете голосов на избирательных участках, а также протоколы районных ТИК об итогах голосования, полученных в соответствии с действующим законодательством. В свою очередь ОПОРА готова обеспечить процесс сбора и безотлагательного обнародования на едином веб-ресурсе копий и экземпляров избирательных протоколов, предоставленных разными субъектами избирательного процесса.

Кроме того, ОПОРА призывает городскую и районные избирательные комиссии обеспечить субъектам избирательного процесса беспрепятственный доступ к протоколам УИК о подсчете голосов избирателей и протоколов об итогах голосования, а также по своей инициативе обнародовать все необходимые документы, касающиеся инцидентов с признаками искажения результатов волеизъявления граждан.

"ОПОРА" призывает горизбирком воздержаться от регистрации городского головы до полного завершения споров, связанных с вероятной фальсификацией результатов голосования, а Харьковский горсовет - от поспешных мер по приведению к присяге новоизбранного городского головы.

Кроме того, Гражданская сеть обращается к парламентским партиям с призывом публично заявить о поддержке всестороннего расследования вероятных фальсификаций результатов голосования на внеочередных выборах городского головы Харькова и безотлагательно начать парламентский диалог о целесообразности создания Временной следственной комиссии.

В организации вновь подчеркивают необходимость внесения изменений в избирательное законодательство, предусматривающих безотлагательное обнародование протоколов подсчета голосов по отдельным избирательным участкам в "Информационно-аналитической системе "Местные выборы", а также создания правовых условий реализации возможностей обжалования избирательных нарушений на досудебной стадии.

"Эти шаги гарантируют обеспечение всестороннего изучения проблем с установлением результатов голосования на внеочередных выборах Харьковского городского головы и надлежащего соблюдения права граждан избирать местные власти на законных и честных выборах", - подчеркивается в заявлении "ОПОРЫ".

Как сообщалось, наблюдатели "ОПОРЫ" зафиксировали факт фальсификации протокола подсчета голосов в пользу Терехова на 40 (+715 голосов) в трех районах Харькова.

Вечером 1 ноября городская территориальная избирательная комиссия установила результаты голосования, согласно которым секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов одержал победу в первом туре, получив 146 249 голосов избирателей (50,66%). За его ближайшего конкурента, бывшего городского голову Харькова Михаила Добкина проголосовали 82 008 человек (28,41%).

31 октября в Харькове прошли внеочередные выборы городского головы. Они были назначены в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного городским головой на выборах осенью 2020 года. По данным горизбиркома, явка составила 28,29%.