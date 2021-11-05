"Голос" обвиняет Офис президента в блокировании поездки делегации партии в США

Официальная командировка делегации "Голоса" в США была сорвана из-за искусственных препятствий, созданных Офисом президента, указывается в заявлении партии, обнародованном в пятницу.

"Официальная командировка делегации "Голоса" умышленно сорвана из-за искусственных бюрократических преград. Мы утверждаем, что за блокировкой командировки пяти народных депутатов "Голоса" стоят люди президента Зеленского и прямое указание Банковой. Насколько нам известно, это уже второй случай, когда Офис президента блокирует официальные поездки народных депутатов в США. Мы считаем такие действия властей прямым преследованием оппозиции, безосновательным ограничением нашей политической деятельности и наступлением на фундаментальные демократические институты", - подчеркивается в заявлении партии.

В "Голосе" отметили, что одновременно с блокировкой международной работы оппозиционных партий происходит ползучая узурпация власти.

"Во времена цифровых технологий и свободного передвижения по миру власти Зеленского упорно хотят быть единственным каналом официальной коммуникации с союзниками и международными партнерами Украины. Вынуждены их огорчить: советские методы не остановят нашу способность вести диалог с цивилизованным миром. Нам досадно, что на тридцать первом году независимости Украины представителям молодой прогрессивной либеральной партии придется, как диссидентам прошлого века, преодолевать океан в частном порядке", - добавили в партии.