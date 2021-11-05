Политика

11:20 05.11.2021

Геращенко требует отстранить Арахамию от участия в пяти заседаний Рады

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Геращенко требует отстранить Арахамию от участия в пяти заседаний Рады

Сопредседатель депутатской фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко считает, что Верховная Рада должна принять решение об отстранении главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии от участия в пяти пленарных заседаниях за высказывание о неготовности украинцев воспринимать женщину на должности министра обороны Украины.

"Кого я буду требовать отстранить от заседаний, - это господина Арахамию, потому что заявить в воюющей стране, где 32 тысячи женщин сегодня наравне с мужчинами защищают украинскую землю, в отличие от Арахамии, где пять тысяч женщин-офицеров, заявить о том, что общество не готово воспринимать женщину министром обороны... Я считаю, что Арахамию нужно немедленно отстранить от пяти пленарных заседаний", - заявила Геращенко журналистам в кулуарах парламента в пятницу.

Ранее Арахамия проинформировал о том, что "Слуга народа" не стала выдвигать женщину на должность министра обороны (на этот пост был назначен экс-министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников), потому что сочли, что общество якобы не воспримет женщину-министра обороны, поскольку украинцы к такому не привыкли.

Как сообщалось, согласно повестке дня, Верховная Рада на заседании в пятницу планирует рассмотреть вопросы касательно отстранения от пяти пленарных заседаний народных депутатов "Слуги народа" Галины Третьяковой и "Европейской Солидарности" Ирины Геращенко.

Теги: #геращенко #рада #арахамия
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