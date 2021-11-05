Комиссия стратегического партнерства Украина-США станет возможностью продемонстрировать поддержу суверенитета Украины – спикер Госдепа

США видят в готовящейся встрече Комиссии стратегического партнерства Украина-США возможность подтвердить поддержку Украине в условиях российской агрессии, заявил спикер Госдепартамента Нед Прайс.

"Комиссия по стратегическому партнерству США и Украины при участии Дмитрия Кулебы на следующей неделе станет возможностью подтвердить нашу приверженность независимости и суверенитету Украины, в том числе перед лицом продолжающейся российской агрессии", - сказал Прайс, сообщает пресс-служба Госдепа США в соцсети Twitter.

Как сообщалось, заседание Комиссии стратегического партнерства Украина-США состоится 10 ноября в Вашингтоне. Кроме прочего, на заседании планируется подписание новой Хартии стратегического партнерства.