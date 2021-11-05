Лавров продолжает избегать встречи глав МИД Нормандского формата

Министерство иностранных дел России отправило свои предложения Германии, Франции и Украине о том, каким должен быть заключительный документ потенциальной встречи министров иностранных дел в Нормандском формате, однако они лишь подтверждают, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров продолжает избегать этой встречи, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Из последнего, что произошло на дипломатическом треке: Министерство иностранных дел РФ отправило свои предложения Германии, Франции и Украине, их виденье того, каким должен быть заключительный документ потенциальной встречи министров иностранных дел. Но этот документ написан таким образом, что он не оставляет никакого сомнения, кроме как подтверждение того, что министр Лавров продолжает избегать этой встречи в то время, как мы видим нагнетание российской пропаганды и раскручивание этого маховика гибридной войны",- сказал Кулеба в эфире программы "Право на власть" на телеканале"1+1" в четверг.