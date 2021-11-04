"Слуга народа" может провести свой партийный съезд 20 или 27 ноября

Политическая партия "Слуга народа" может провести свой съезд 20 или 27 ноября, может решиться вопрос об исключении из партии народного депутата Артёма Дмитрука, сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады, руководитель политсилы Александр Корниенко.

"Съезды проходят у нас по выходным... У нас суббот (в ноябре - ИФ) не так много осталось: послезавтра (6 ноября - ИФ) его точно не будет, далее 13-е, 20-е или 27-е... За неделю съезд невозможно подготовить, потому что это документы и конференции областные, а вот 20-е или 27-е как вероятные даты я бы рассматривал", - сказал Корниенко журналистам в кулуарах парламента в четверг.

Вместе с тем, по его словам, на этом съезде может решиться вопрос об исключении из партии народного депутата Артёма Дмитрука, который ранее в одном из интервью заявил о своем разочаровании "Слугой народа".

"Я сейчас провожу служебное расследование: исчезло заявление господина Дмитрука... Если фракция поставит вопрос о его исключении из фракции, то мы дальше, как правило, в автоматическом режиме исключаем из партии", - пояснил Корниенко.