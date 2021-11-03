Байден раскритиковал РФ и Китай за позицию на COP26

Президент США Джо Байден во вторник заявил, что Россия и Китай совершили ошибку, так как не внесли достаточный вклад в конференцию по изменению климата COP26.

"Честно говоря, я думаю, что для Китая было большой ошибкой не появиться на COP26 (председатель КНР Си Цзиньпин не прилетел на конференцию - ИФ). То же относится и к России", - сказал Байден на пресс-конференции на COP26.

По словам американского президента, "весь мир посмотрел на Китай и задался вопросом, какой же вклад он внес".

"Китай упустил возможность повлиять на людей по всему миру и на людей здесь, на COP26", - добавил Байден.

По его словам, "единственное и основное, что привлекает внимание мира - это проблема климата. Везде... от Исландии до Австралии, и это огромная проблема".

"А они (Китай - ИФ) устранились. То же касается и Путина, России. Тундра горит, действительно горит. У них серьезная климатическая проблема, а они молчат, когда речь заходит о том, чтобы что-то с этим делать", - отметил он.