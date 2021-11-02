Политика

23:19 02.11.2021

Мировому сообществу предстоит "долгий путь" в борьбе с изменениями климата - Джонсон

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Мировому сообществу предстоит "долгий путь" в борьбе с изменениями климата - Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил на климатической конференции COP26, что решение климатических проблем потребует немало времени.

"Впереди все еще длинная дорога", - приводят слова премьера западные СМИ.

Джонсон сравнил борьбу с изменениями климата с игрой в футбол, отметив, что в этой игре человечество проигрывает со счетом 5:1.

В то же время премьер выразил "сдержанный оптимизм" в отношении климатического соглашения, которое может быть достигнуто на конференции. Джонсон подчеркнул, что неспособность справиться с изменениями климата Земли грозит экономической катастрофой.

Премьер также упомянул, что Япония обязалась выделить еще $10 млрд в течение следующих пяти лет в фонд, создаваемый развитыми странами, в размере $100 млрд для финансирования мер по смягчению последствий изменения климата в более бедных странах.

COP26 начался в Глазго 31 октября и продлится до 12 ноября. Как ожидается, в мероприятии примут участие представители из почти 200 стран.

Теги: #великобритания #соглашение #климат #перспективы
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