В штабе кандидата на пост мэра Харькова Терехова обвинили в предвзятости сеть "ОПОРА", заявившую о фальсификациях

В штабе кандидата на пост городского головы Харькова от "Блока Кернеса - Успешный Харьков", секретаря Харьковского горсовета Игоря Терехова опровергли обвинения в фальсификации результатов подсчета голосов и в свою очередь обвинила общественные организации, которые наблюдают за ходом выборов и избирательной кампании, в предвзятом отношении.

"Партию ( "Блок Кернеса - Успешный Харьков" - ИФ) удивляет тот факт, что наблюдатели от различных общественных организаций работали крайне однобоко и односторонне. Они как-будто не замечали нарушений со стороны других кандидатов, их наблюдателей и доверенных лиц... В день выборов ОПОРА уделяла повышенное внимание именно нашему кандидату Игорю Терехову, однако абсолютно не обращала внимание на то, что в день выборов Михаил Добкин размещал в своих социальных сетях ", - сказала глава городской организации "Блока Кернеса - Успешный Харьков" Виктория Китайгородская на брифинге во вторник.

Она также выразила недоумение по поводу заявлений Гражданской сети ОПОРА о фальсификации протоколов подсчета голосов на 10 избирательных участках, поскольку, как утверждает Китайгородская, наблюдатели ОПОРЫ на этих участках не регистрировались.

"Вызывает удивление, каким образом ОПОРА получила копии протоколов, поскольку на многих избирательных участках не было их наблюдателей. Об отсутствии на этих участках представителей ОПОРЫ свидетельствуют записи в журналах регистрации наблюдателей и доверенных лиц... Я думаю, было бы честно, чтобы они сказали, представители каких политических партий, каких комиссий либо какие наблюдатели передали им эти материалы", - сказала Китайгородская.

В то же время в Гражданской сети ОПОРА корреспонденту "Интерфакс-Украина" заявили, что слова Китайгородской не соответствуют действительности и наблюдатели на участках регистрировались и присутствовали.

Кроме того, Китайгородская обвинила в фальсификациях и готовящихся провокациях штаб кандидата в мэры Харькова Михаила Добкина и фактически поддержавшую его на выборах ОПЗЖ, областную организацию которой возглавляет Игорь Райнин.

"Мы знаем, что в штабе Добкина-Райнина фальсифицируются некоторые документы, которые потом появятся в информ пространстве. Эти документы касаются финансовой отчетности. Мы хотим заявить, что избирательная кампания Игоря Терехова достаточно четко и официальным образом была проведена. Все средства поступали через счет кандидата", - сказала Китайгородская.

Как сообщалось, 1 ноября наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали факт фальсификации протокола подсчета голосов в пользу секретаря Харьковского горсовета Игоря Терехова на одном избирательном участке (+70 голосов) в Основянском районе и 9 участках (+397 голосов) в Новобаварском районе Харькова. Увеличение числа голосов в п