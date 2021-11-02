Политика

12:40 02.11.2021

К кадровым изменениям в Кабмине надо подходить взвешенно - Разумков

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К кадровым изменениям в Кабмине надо подходить взвешенно - Разумков

К кадровой ротации в Кабинете министров надо подходить взвешенно, а хорошие отношения с человеком не должны быть базовой составляющей при назначении его на должность, считает внефракционный народный депутат, экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Для того, чтобы возглавлять министерство обороны, надо быть специалистом в этой отрасли. Нельзя просто перейти из одного министерства на другое... У меня хорошие отношения с Алексеем Юрьевичем (Резниковым - ИФ), но хорошие отношения не должны быть основной базовой составляющей при назначении человека на должность", - сказал Разумков журналистам в кулуарах Верховной Рады во вторник.

По мнению народного депутата, подходить к кадровым вопросам надо более серьезно, взвешенно и осторожно, что, к сожалению, происходит не всегда и иногда выглядит странным.

"Претензии к тем, кого отправляют в отставку, не озвучиваются до конца, а насколько будущие (министры - ИФ) возможно будут лучше ... это большой вопрос. Если у человека меняется позиция и в Facebook, и в поведении в зависимости от того, куда он хочет попасть, ему все равно, в какое министерство направят... поэтому я думаю, что мы и получим такой результат", - сказал Разумков.

На уточняющий вопрос, имеет ли он в виду кандидата на должность министра из числа депутатов, Разумков ответил утвердительно.

Как сообщалось, фракция "Слуга народа" на заседании в понедельник поддержала решение президента Владимира Зеленского о выдвижении Резникова на должность министра обороны и одобрила кандидатуру нардепа Ирины Верещук на должность министра по реинтеграции.

Ожидается, что кадровые ротации в Кабмине парламент рассмотрит в среду-четверг.

Теги: #разумков #кадры #кабмин
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