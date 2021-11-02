В Раду проходят семь политсил, рейтинг возглавляет "Слуга народа" – соцопрос

Семь политических партий преодолели бы 5%-ный проходной барьер, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, свидетельствуют результаты исследования "Общественно-политические настроения населения", проведенного социологической группой "Рейтинг" 21-23 октября.

Рейтинг партий возглавляет "Слуга народа", которую готовы поддержать 20,4% респондентов, которые планируют голосовать и определился с выбором. За партию "Европейская солидарность" проголосовали бы 15,8% определившихся, за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 12%, за Всеукраинское объединение "Батькивщина"– 10,9%, за партию "Сила и честь" - 6,4%, за партию Мураева "Наши" - 6,3%, за партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 5,3%.

За остальные партии проголосовали бы менее 5% определившихся с выборов респондентов, однако за Радикальную партию намерены проголосовать 4,8% опрошенных, что, исходя из статистической погрешности, сохраняет вероятность ее прохождения в парламент. За партию "УДАР Виталия Кличко" головы проголосовать 4,2%, за партию Шария - 3,8%, за Всеукраинское объединение "Свобода" - 2,9%, за партию "Голос" - 2,2%, за партию "Самопомич" - 1,9%.

Опрос проводился среди 2500 респондентов в возрасте от 18 лет во всех подконтрольных правительству регионах Украины методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0.