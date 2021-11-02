Политика

11:20 02.11.2021

Верещук не намерена резко менять кадровую политику в Минреинтеграции

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Верещук не намерена резко менять кадровую политику в Минреинтеграции

Народный депутат Украины из фракции "Слуга народа", кандидат на пост министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук не намерена радикально менять кадровую политику в ведомстве.

"Кардинальных резких кадровых движений, безусловно, не будет", - сказала Верещук журналистам в кулуарах Верховной Рады во вторник.

По ее словам, она уже познакомилась с сотрудниками министерства.

Как сообщалось, депутатская фракция "Слуга народа" накануне поддержала выдвижение народного депутата Ирины Верещук на должность вице-премьера - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Занимающий эту должность Алексей Резников будет предложен на пост министра обороны.

Теги: #кадры #минреинтеграции #верещук
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