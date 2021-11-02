Политика

10:12 02.11.2021

Разумков может пройти в Раду со своей партией - опрос

3 мин читать
Разумков может пройти в Раду со своей партией - опрос

Пять политических партий преодолели бы 5%-ный проходной барьер на выборах в Верховную Раду, если бы они проходили в ближайшее время, свидетельствуют результаты исследования "Электоральные ориентации граждан на выборах в Верховную Раду Украины, оценка ими материального положения и вопросов, связанных с отопительным сезоном", проведенного социологической службой Центра Разумкова с 23 по 27 октября 2021 года по заказу Интернет-издания "Обозреватель".

Согласно результатам опроса, наибольшую поддержку избирателей получила политическая партия "Слуга народа" (за нее готовы отдать свой голос 15% всех опрошенных). За партию "Европейская солидарность" готовы проголосовать 12,4% всех респондентов, за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 7,5%, за Всеукраинское объединение "Батькивщина" – 7,2%, за несуществующую партию Дмитрия Разумкова, предложенную для исследования в качестве эксперимента - 5,5%.

Остальные партии не преодолели бы 5%-ный барьер, но результат партии "Украинская стратегия Гройсмана" (4,6% от общего количества опрошенных) находится в пределах статистической погрешности от нее. За партию "Сила и честь" отдали бы голоса 3,6% опрошенных, за партию "Наши" - 3,1%, за Радикальную партию Олега Ляшко - 2,1%, за Всеукраинское объединение "Свобода" – 1,6%, за Партию Шария – 1,3%, за партию "Голос" – 1%, за каждую из других политических сил - менее 0,3% избирателей.

При этом 1,3% из общего количества респондентов затруднились с ответом, 12,3% заявили, что не проголосуют ни за одну из предложенных политсил, а 8% опрошенных не намерены принимать участие в парламентских выборах.

Чаще всего респонденты считают, что главной и реальной оппозицией нынешней власти является партия "Европейская солидарность" (такого мнения придерживаются 24,6% опрошенных). 20,9% опрошенных главной и реальной оппозицией к нынешней власти считают партию "Оппозиционная платформа – За жизнь", 12,3% – ВО "Батькивщина".

Большинство опрошенных (55,9%) отметили, что за последние два года материальное положение их семьи ухудшилось, треть респондентов (35,3%) ответили, что оно не изменилось и 7,5% считают, что оно улучшилось.

Главными причинами экономических проблем в Украине опрошенные чаще называют некомпетентность власти (39,1%) и высокий уровень коррупции (35,4%). 10,2% опрошенных главной причиной экономических проблем считают пандемию коронавируса, а 10% - войну на востоке Украины.

Большинство респондентов (52%) считают, что большую ответственность за отопительный сезон несут центральные власти, 17,5% возлагают большую ответственность на местное самоуправление. 43,6% опрошенных считают, что, учитывая высокие цены на энергоносители, Правительство должно увеличить сумму средств на субсидии и увеличить количество семей, имеющих право их получать, а 7,3% респондентов считают, что этих средств достаточно.

Опрос 1200 респондентов в возрасте от 18 лет во всех подконтрольных правительству регионах Украины проводился методом САТИ (телефонный опрос) и представляет всё взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.

Источник: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/elektoralni-oriientatsii-gromadian-na-vyborakh-do-verkhovnoi-rady-ukrainy-otsinka-nymy-materialnogo-stanovyshcha-ta-pytan-poviazanykh-z-opaliuvalnym-sezonom-zhovten-2021r

Теги: #партии #опрос #центр_разумкова
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:15 01.11.2021
Зеленский и Порошенко прошли бы во второй тур президентских выборов – опрос Центра Разумкова

Зеленский и Порошенко прошли бы во второй тур президентских выборов – опрос Центра Разумкова

12:20 26.10.2021
В Раду проходят "Слуга народа", "Евросолидарность", ОПЗЖ, "Батькивщина", "Наши", "Сила и Честь" – соцопрос Центра Разумкова

В Раду проходят "Слуга народа", "Евросолидарность", ОПЗЖ, "Батькивщина", "Наши", "Сила и Честь" – соцопрос Центра Разумкова

12:13 26.10.2021
Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге – опрос центра Разумкова

Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге – опрос центра Разумкова

12:42 25.10.2021
С вызовами в сфере кибербезопасности сталкивались 85% абонентов "Киевстара" - опрос

С вызовами в сфере кибербезопасности сталкивались 85% абонентов "Киевстара" - опрос

11:56 21.10.2021
В Раду проходят 8 партий, рейтинги "Евросолидарности" и "Слуги народа" сравнялись – соцопрос КМИС

В Раду проходят 8 партий, рейтинги "Евросолидарности" и "Слуги народа" сравнялись – соцопрос КМИС

10:27 20.10.2021
Более 50% украинцев верят, что Зеленский имеет оффшорные счета за границей – исследование

Более 50% украинцев верят, что Зеленский имеет оффшорные счета за границей – исследование

21:31 15.10.2021
Социал-демократы, "Зеленые" и "свободные демократы" в ФРГ договорились ускорить отказ от угля и сокращать бюрократию

Социал-демократы, "Зеленые" и "свободные демократы" в ФРГ договорились ускорить отказ от угля и сокращать бюрократию

01:09 14.10.2021
Больше половины французов уверены, что Макрон будет переизбран в 2022 году - опрос

Больше половины французов уверены, что Макрон будет переизбран в 2022 году - опрос

14:46 11.10.2021
Терехов опережает Добкина на 30% - новое исследование "Рейтинга"

Терехов опережает Добкина на 30% - новое исследование "Рейтинга"

13:25 29.09.2021
КИУ: Треть партий из зарегистрированных в 2020 году в Украине - региональные

КИУ: Треть партий из зарегистрированных в 2020 году в Украине - региональные

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский и Порошенко прошли бы во второй тур президентских выборов – опрос Центра Разумкова

Байден заявил о наступлении новой эпохи в сотрудничестве с ЕС

Внеочередные выборы городского головы Харькова состоятся в воскресенье

В воскресенье в двух избирательных округах пройдут довыборы в Раду

Посольство США о применении Украиной ударного беспилотника: Риторика РФ способствует эскалации напряженности

ПОСЛЕДНЕЕ

Байден заявил о наступлении новой эпохи в сотрудничестве с ЕС

ЦИК назначила довыборы в Раду в округе №206 на 27 марта 2022 года

Внеочередные выборы городского головы Харькова состоятся в воскресенье

В воскресенье в двух избирательных округах пройдут довыборы в Раду

Саакашвили из грузинской тюрьмы призвал своих сторонников идти на местные выборы, от итогов которых может зависеть его жизнь

Посольство США о применении Украиной ударного беспилотника: Риторика РФ способствует эскалации напряженности

В Госдепе США не считают, что Россия спровоцировала энергокризис в Европе

Фракция "Слуга народа" на заседании в понедельник планирует рассмотреть кадровые вопросы

В Украине отсутствует профессиональная система управления государством, считает Тимошенко

Во время избирательных кампаний выборов мэра Харькова и довыборов в Раду на округах в Херсонской и Черкасской областях имело место использования админресурса – ОПОРА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА