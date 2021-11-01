Политика

11:15 01.11.2021

Зеленский и Порошенко прошли бы во второй тур президентских выборов – опрос Центра Разумкова

2 мин читать
Зеленский и Порошенко прошли бы во второй тур президентских выборов – опрос Центра Разумкова

Президент Украины Владимир Зеленский и пятый президент, народный депутат (фракция "Европейская солидарность") Петр Порошенко проходят во второй тур президентских выборов, если голосование состоится в ближайшее время, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 23 по 27 октября 2021 года.

В пресс-релизе, обнародованном на сайте Центра в понедельник, отмечается, что больше всего голосов в первом туре получил бы Владимир Зеленский (18,7% всех опрошенных), Петр Порошенко оказался бы на втором месте (12,7%).

Третье место у народного депутата Юрия Бойко – за него готовы проголосовать 6,2% респондентов, четвертое - у экс-спикера Дмитрия Разумкова (5,5%), а нардеп Юлия Тимошенко заняла бы пятое место (5,0% голосов опрошенных).

Кроме того, 4,1% респондентов выразили намерение проголосовать за экс-премьера Владимира Гройсмана, 3,2% — за Игоря Смешко, 3,1% — за экс-нардепа Евгения Мураева, 2,0% — за экс-нардепа Олега Ляшко, 1,7% — за нардепа Виктора Медведчука, 1,4% - за экс-нардепа Олега Тягнибока, 0,3% - за нардепа Киру Рудык.

"Среди кандидатов на должность президента Украины, за которых не будут голосовать ни при каких обстоятельствах, респонденты называли В.Зеленского (31,9%), П.Порошенко (31,6%), В.Медведчука (24,7%), Ю. Бойко (24,0%), О.Ляшко (15,0%), Ю.Тимошенко (13,8%), О.Тягнибока (11,0%). Остальных кандидатов назвали менее 10% опрошенных", - говорится в пресс-релизе.

В нем уточняется, что если бы проходил второй тур выборов президента и в него попали Зеленский и Порошенко, то 26,7% среди всех опрошенных ответили, что проголосовали бы за В.Зеленского, а 21,3% — за П.Порошенко.

"Если представить эти данные в виде результата выборов (то есть в процентах среди тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором), то показатель В.Зеленского составил бы 55,6%, а П.Порошенко – 44,4%", - подчеркивают социологи.

Социологическое исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 23 по 27 октября 2021 года методом САТИ (телефонный опрос).

Было опрошены 1200 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.

 

Теги: #президент #опрос #центр_разумкова
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:05 27.10.2021
В ЮАР привлекут 10 тыс. военнослужащих к обеспечению безопасности на местных выборах

В ЮАР привлекут 10 тыс. военнослужащих к обеспечению безопасности на местных выборах

12:20 26.10.2021
В Раду проходят "Слуга народа", "Евросолидарность", ОПЗЖ, "Батькивщина", "Наши", "Сила и Честь" – соцопрос Центра Разумкова

В Раду проходят "Слуга народа", "Евросолидарность", ОПЗЖ, "Батькивщина", "Наши", "Сила и Честь" – соцопрос Центра Разумкова

12:13 26.10.2021
Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге – опрос центра Разумкова

Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге – опрос центра Разумкова

12:42 25.10.2021
С вызовами в сфере кибербезопасности сталкивались 85% абонентов "Киевстара" - опрос

С вызовами в сфере кибербезопасности сталкивались 85% абонентов "Киевстара" - опрос

05:11 25.10.2021
Южная Корея начнет возвращение к нормальной жизни после пандемии COVID-19 в ноябре - президент

Южная Корея начнет возвращение к нормальной жизни после пандемии COVID-19 в ноябре - президент

20:39 21.10.2021
Военное освоение Украины со стороны НАТО уже идет, это реальная угроза России, заявляет Путин

Военное освоение Украины со стороны НАТО уже идет, это реальная угроза России, заявляет Путин

11:56 21.10.2021
В Раду проходят 8 партий, рейтинги "Евросолидарности" и "Слуги народа" сравнялись – соцопрос КМИС

В Раду проходят 8 партий, рейтинги "Евросолидарности" и "Слуги народа" сравнялись – соцопрос КМИС

10:27 20.10.2021
Более 50% украинцев верят, что Зеленский имеет оффшорные счета за границей – исследование

Более 50% украинцев верят, что Зеленский имеет оффшорные счета за границей – исследование

10:08 20.10.2021
За Зеленского готовы голосовать 24,7% украинцев, за Порошенко 15,6% - опрос КМИС

За Зеленского готовы голосовать 24,7% украинцев, за Порошенко 15,6% - опрос КМИС

04:57 20.10.2021
Президента Бразилии могут обвинить в массовых убийствах из-за ситуации с COVID-19

Президента Бразилии могут обвинить в массовых убийствах из-за ситуации с COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Внеочередные выборы городского головы Харькова состоятся в воскресенье

В воскресенье в двух избирательных округах пройдут довыборы в Раду

Посольство США о применении Украиной ударного беспилотника: Риторика РФ способствует эскалации напряженности

В Госдепе США не считают, что Россия спровоцировала энергокризис в Европе

Фракция "Слуга народа" на заседании в понедельник планирует рассмотреть кадровые вопросы

ПОСЛЕДНЕЕ

Байден заявил о наступлении новой эпохи в сотрудничестве с ЕС

ЦИК назначила довыборы в Раду в округе №206 на 27 марта 2022 года

Внеочередные выборы городского головы Харькова состоятся в воскресенье

В воскресенье в двух избирательных округах пройдут довыборы в Раду

Саакашвили из грузинской тюрьмы призвал своих сторонников идти на местные выборы, от итогов которых может зависеть его жизнь

Посольство США о применении Украиной ударного беспилотника: Риторика РФ способствует эскалации напряженности

В Госдепе США не считают, что Россия спровоцировала энергокризис в Европе

Фракция "Слуга народа" на заседании в понедельник планирует рассмотреть кадровые вопросы

В Украине отсутствует профессиональная система управления государством, считает Тимошенко

Во время избирательных кампаний выборов мэра Харькова и довыборов в Раду на округах в Херсонской и Черкасской областях имело место использования админресурса – ОПОРА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА