Политика

19:18 29.10.2021

ЦИК назначила довыборы в Раду в округе №206 на 27 марта 2022 года

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ЦИК назначила довыборы в Раду в округе №206 на 27 марта 2022 года

Центральная избирательная комиссия назначила на 27 марта 2022 года промежуточные выборы народного депутата по избирательному округу №206 (Черниговская обл.) в связи со смертью нардепа Антона Полякова.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, избирательный процесс указанных промежуточных выборов начинается за 60 дней до дня выборов, а именно 26 января 2022 года.

Утром 8 октября в полицию Киева поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым народного депутата Полякова. Предварительно было установлено, что ему стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи "скорой", но констатировали смерть.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "естественная смерть". По предварительной информации правоохранителей, причиной смерти нардепа является острая коронарная недостаточность.

Причинами смерти Полякова могло стать хроническое заболевание, которое могло привести к смерти, или же отравление неизвестным веществом, самостоятельно или неизвестным лицом, заявил на брифинге начальник полиции Киева Иван Выговский

Позже нардеп Галина Янченко (фракция "Слуга народа") сообщила, что у скончавшегося Полякова в крови токсикологи обнаружили алкоголь и метадон. Позже директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко подтвердил эту информацию. Правоохранители рассматривают две версии попадания метадона в организм Полякова – самостоятельное употребление или отравление.

Похороны народного депутата Антона Полякова (депутатская группа "За майбутнє") прошли 11 октября в Чернигове.

26 октября стало известно, что в крови погибшего Полякова, помимо метадона, обнаружили также примесь димедрола.

Теги: #цик #довыборы
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