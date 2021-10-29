Внеочередные выборы городского головы Харькова состоятся в воскресенье

В воскресенье, 31 октября, в Харькове пройдут внеочередные выборы городского головы, в которых примут участие 10 кандидатов.

Трое из них баллотируются от партий. Это секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов ("Блок Кернеса - Успешный Харьков"), депутат облсовета, гендиректор ООО "Мясокомбинат "Мясной" Александр Скорик (Европейская солидарность) и бывший судья апелляционного суда, депутат горсовета Владимир Плетнев (Партия Шария).

Остальные семеро - самовыдвиженцы. Среди них бывший городской голова, экс-глава Харьковской ОГА и нардеп нескольких созывов Михаил Добкин, глава областной организации Нацкорпуса Константин Немичев и единственная женщина-кандидат, депутат горсовета Алина Мустафаева.

Харьковская городская территориальная избирательная комиссия сформировала 605 участковых избирательных комиссий.

Избирательные участки откроются в 8:00 и будут работать до 20:00. Результаты выборов должны быть объявлены не позднее 12 ноября. Если ни один из кандидатов не получит больше 50% голосов избирателей, принявших участие в выборах, то будет назначен второй тур, в который выйдут двое кандидатов, получившие наибольшее количество голосов в первом туре.

В день выборов обеспечивать охрану общественного порядка будут более 2 тысяч полицейских, планируется также привлечь приданные силы (Нацгвардию, Национальный университет внутренних дел и т.д). До начала голосования правоохранители обследуют каждый участок на состояние взрывоопасности. В полиции сформированы дополнительные следственно-оперативные групп для надлежащего реагирования на возможные правонарушения.

Как сообщалось, 30 марта Верховная Рада назначила внеочередные выборы городского головы Харькова на 31 октября 2021 года. Это постановление было принято в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного городским головой на выборах осенью 2020 года.