Политика

18:49 29.10.2021

В воскресенье в двух избирательных округах пройдут довыборы в Раду

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В воскресенье в двух избирательных округах пройдут довыборы в Раду

В воскресенье, 31 октября, в двух мажоритарных избирательных округах (№184 в Херсонской области и №197 в Черкасской области) пройдут внеочередные выборы в Верховную Раду.

В них смогут принять участие более 290 тыс. избирателей. Голосование будет проходить на 188 избирательных участках в Херсонской области и на 141 избирательном участке в Черкасской области.

Внеочередные выборы проводятся в связи с получением постановлений Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Игоря Колыхаева и Александра Скичко. Колыхаев сложил с себя полномочия нардепа в связи с избранием городским головой Херсона, а Александр Скичко - в связи с назначением главой Черкасской областной государственной администрации.

В качестве кандидатов в довыборах по 184-му округу будут принимать участие, в частности, экс-глава Херсонской облгосадминистрации Сергей Козырь (партия "Слуга народа"), фермер Игорь Есипенко ("Евросолидарность"), бывший военный Максим Негров ("Европейская партия Украины"), политтехнолог Екатерина Одарченко ("Национальная платформа"), юрист Игорь Токовенко ("Народовластие") и другие.

Еще один кандидат - Геннадий Лагута (политическая партия "Нам тут жить") - снял свою кандидатуру в пользу Сергея Козыря. 27 октября он был назначен главой Херсонской ОГА.

В довыборах на 197-ом округе, среди прочих, будут принимать участие мэр Золотоноши (Черскасская обл.) Виталий Войцеховский (партия "Слуга народа"), а также его полный тезка, самовыдвиженец Виталий Войцеховский, экс-нардеп Андрей Ильенко ("Свобода"), бывший журналист Роман Сущенко ("Евросолидарность"), общественный деятель Богдан Панкевич (Украинская Галицкая партия), Антон Подчапко ("Власть народа"), предприниматель, певец Сергей Василюк ("Народовластие"), Наталия Степушенко ("Новые лица"), предпринимательница Елена Козачук ("Молодой Харьков"), Вячеслав Резников ("Команда Андрея Балоги"), советник черкасского мэра, самовыдвиженец Леонид Даценко и другие.

В целом, в избирательные бюллетени в округе Херсонской области будут включены 15 кандидатов, избиратели округа в Черкасской области будут определяться между 25 претендентами.

Как сообщалось, в апреле ЦИК назначила промежуточные выборы народных депутатов в Херсонской и Черкасской областях на 31 октября. Выборы депутатов-мажоритарщиков проводятся в один тур.

Теги: #рада #выборы
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