Саакашвили из грузинской тюрьмы призвал своих сторонников идти на местные выборы, от итогов которых может зависеть его жизнь

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили в очередном послании из Руставской тюрьмы к своим сторонникам заявляет, что от их голосов на субботних выборах зависит, будет он жить или умрет.

30 октября в Грузии в 20 из 64 муниципалитетов проводится второй тур местных выборов.

"От каждого из вас, вашего голоса и участия в выборах зависит, буду я жить или умру. Какое бы вы решение не приняли, я все равно вас люблю, безмерно люблю свою родину" - заявляет Саакашвили.

В своем обращении экс-президент подчеркивает, что не желает никакой должности и хочет лишь служить Грузии.

По словам Саакашвили, власти Грузии боятся назначать судебный процесс против него, чтобы люди не услышали его голос.