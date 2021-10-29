Политика

18:37 29.10.2021

Саакашвили из грузинской тюрьмы призвал своих сторонников идти на местные выборы, от итогов которых может зависеть его жизнь

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Саакашвили из грузинской тюрьмы призвал своих сторонников идти на местные выборы, от итогов которых может зависеть его жизнь

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили в очередном послании из Руставской тюрьмы к своим сторонникам заявляет, что от их голосов на субботних выборах зависит, будет он жить или умрет.

30 октября в Грузии в 20 из 64 муниципалитетов проводится второй тур местных выборов.

"От каждого из вас, вашего голоса и участия в выборах зависит, буду я жить или умру. Какое бы вы решение не приняли, я все равно вас люблю, безмерно люблю свою родину" - заявляет Саакашвили.

В своем обращении экс-президент подчеркивает, что не желает никакой должности и хочет лишь служить Грузии.

По словам Саакашвили, власти Грузии боятся назначать судебный процесс против него, чтобы люди не услышали его голос.

 

Теги: #грузия #саакашвили #выборы
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