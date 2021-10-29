Посольство США о применении Украиной ударного беспилотника: Риторика РФ способствует эскалации напряженности

Официальная российская риторика о том, что Украина якобы обостряет ситуацию на Донбассе, не только вводит в заблуждение, но и способствует эскалации напряженности в регионе, заявляют в посольстве США в Украине.

"Мы призываем обе стороны конфликта на Донбассе соблюдать условия соглашения о прекращении огня, но давайте будем ясными: поддерживаемая Россией сторона неоднократно использовала гаубическую артиллерию и беспилотники против украинских сил, прямо нарушая усиленные меры, согласованные в прошлом году, и недавно убила украинского военного. Официальная российская риторика о том, что Украина обостряет ситуацию, не только вводит в заблуждение, но и способствует эскалации напряженности", - говорится в заявлении посольства США, обнародованном в соцсети Facebook в пятницу.

Как сообщалось, во вторник Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили боевой разведывательно-ударный беспилотный комплекс "Байрактар" в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе по приказу главнокомандующего генерал-лейтенанта Валерия Залужного. В связи с этим МИД Германии и Франции выразили обеспокоенность. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что "поставки подобных видов вооружений украинским военным могут потенциально привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения".

Источник: https://www.facebook.com/usdos.ukraine