Политика

17:01 29.10.2021

В Госдепе США не считают, что Россия спровоцировала энергокризис в Европе

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В Госдепе США не считают, что Россия спровоцировала энергокризис в Европе

Россия не спровоцировала энергетический кризис в Европе, но и не предприняла достаточных шагов, чтобы смягчить его, заявил представитель Госдепа США по энергетической безопасности Амос Хохштейн.

"Давайте скажем прямо, Россия не создавала газового кризиса в Европе. Он случился из-за различных факторов, часть из которых нельзя было контролировать", - сказал Хохштейн, отвечая на вопрос о действиях России в этой ситуации.

Такое мнение представитель Госдепа выразил на мероприятии, организованном Центром стратегических и международных исследований.

При этом он отметил, что "нет сомнений, что Россия не сделала все то, что могла бы, чтобы смягчить кризис и замедлить рост цен".

Теги: #рф #газ #госдеп_сша
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