В Украине отсутствует профессиональная система управления государством, считает Тимошенко

Непрофессионализм в управлении государством приводит к принятию решений, прямо противоречащих национальным интересам Украины, считает лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Когда Украина выглядит с точки зрения управления слабо, когда руководители государства много лет ориентируются на внешние указания, а не на развитие страны в интересах нации, это привело к тому, что каждая отрасль испытывает упадок. Мы попали в систему чужих интересов и не можем отстоять свои собственные, потому что нет профессиональной системы управления государством", – цитирует Тимошенко пресс-служба партии.

Как один из примеров извне навязанных для Украины решений лидер "Батькивщины" назвала недавно принятый законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины по отдельным вопросам деятельности Национального банка Украины.

"После его принятия Нацбанк больше не несет ответственности за формирование денежно-кредитной политики государства. Вопреки Конституции, НБУ больше не будет отвечать за стабильность денежной единицы в Украине. Он теперь не отчитывается ни перед одной ветвью власти – ни перед президентом, ни парламентом, не консультируется с правительством. Этот закон превращает Нацбанк в закрытую структуру. Даже запрещается предоставлять информацию по запросам", – заявила Тимошенко.

По ее словам, указанный документ был разработан не правительством, не парламентским комитетом или экспертной группой, он привнесен извне – "грантовой структурой, так называемым "офисом реформ", который ни с кем из украинской власти не коммуникирует и никому не подчиняется", отмечено в пресс-релизе.