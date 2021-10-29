Политика

12:04 29.10.2021

ЦИК напоминает о запрете предвыборной агитации на промежуточных выборах нардепов 30 и 31 октября

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ЦИК напоминает о запрете предвыборной агитации на промежуточных выборах нардепов 30 и 31 октября

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) напоминает, что ведение предвыборной агитации в преддверии дня голосования и в день голосования на промежуточных выборах народных депутатов запрещается 30 и 31 октября 2021 года.

"Сегодня, 29 октября, в 24:00 заканчивается предвыборная агитация на промежуточных выборах народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область)", - сообщает пресс-служба ЦИК.

ЦИК напоминает, что согласно закону Украины "О выборах народных депутатов Украины", согласно которому проводятся указанные промежуточные выборы, ведение предвыборной агитации в преддверии дня голосования и в день голосования запрещается, соответственно – 30 и 31 октября.

Как сообщалось, выборы в округах №№184 и 197 проводятся в связи с получением постановлений Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Игоря Колыхаева и Александра Скичко. Колыхаев сложил с себя полномочия нардепа в связи с избранием городским головой Херсона, а Скичко - в связи с назначением главой Черкасской областной государственной администрации.

В избирательные бюллетени в округе Херсонской области будут включены 15 кандидатов, избиратели округа Черкасской области будут определяться между 25 претендентами.

1 сентября на обоих округах начался избирательный процесс. Сами выборы пройдут 31 октября 2021 года. Участие в них смогут принять более 290 тыс. избирателей. Голосование будет проходить на 188 избирательных участках в Херсонской области и на 141 избирательном участке в Черкасской области.

Теги: #цик #выборы
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