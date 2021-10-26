Украина рассчитывает на взаимодействие с Польшей при ее председательствовании в ОБСЕ в 2022 году – Стефанчук

Украина рассчитывает на активное взаимодействие с Польшей во время ее председательствования в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2022 году, заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук на встрече с послом Республики Польша в Украине Бартошем Цихоцким.

"Это наша общая безопасность. И в этом контексте украинская сторона парламент рассчитывает на активное взаимодействие наших стран во время председательства Польши в ОБСЕ в 2022 году", – цитирует спикера пресс-служба парламента.

Кроме того, он отметил вклад Польши в реализацию европейской интеграции Украины. Так, декларация о европейской перспективе Украины, подписанная президентами обоих государств 3 мая 2021 года в Варшаве, является четким сигналом поддержки со стороны Польши.

Украина в этом контексте ставит перед собой цели, которые будут реализованы во время председательства Польши в Совете ЕС в 2025 году.

"Мы также рассчитываем на усиленное взаимодействие в контексте евроатлантической интеграции Украины. Мы будем благодарны, если Польша привлечет инструментарий влияния в рамках Североатлантического альянса, включая Парламентскую ассамблею НАТО в пользу получения Украиной Плана действий по членству в НАТО", — сказал Стефанчук.

Вместе с тем он поблагодарил польскую сторону за поддержку "Крымской платформы" и выразил надежду на то, что парламент Польши и Сенат признают депортацию крымского народа актом геноцида.

Кроме того, глава Рады отметил, как активно Украина и Польша начали поднимать вопросы, связанные с Люблинским треугольником: "Я бы хотел, чтобы Люблинский треугольник был приоритетом в наших дальнейших действиях. Это один из региональных альянсов, который изменяет безопасность страны и приближает Украину к вступлению в ЕС и НАТО".

В свою очередь посол Цихоцкий заверил, что польские коллеги готовы поддерживать работу Верховной Рады в таких направлениях, как евроинтеграция, реформы, направленные на улучшение инвестиционного климата и экономической ситуации, сотрудничество в аграрном и оборонном секторе.